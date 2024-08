video suggerito

Una targa per Franco Gatto, morto dopo aver salvato due bimbe che stavano annegando in mare Franco Gatto è morto in mare dopo aver salvato due bambine che rischiavano di annegare. “Oggi abbiamo reso omaggio a un vero eroe”, ha detto la sindaca di Latina, Matilde Celentano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Ha salvato due bimbe che stavano annegando in mare, poi è rimasto intrappolato tra le onde ed è morto. La sindaca di Latina, Matilde Celentano, ha voluto omaggiare la famiglia di Franco Gatto con una targa in memoria del suo gesto eroico, di cui ricorre il primo anniversario. La cerimonia si è svolta nell'aula consiliare.

"Oggi abbiamo reso omaggio a un vero eroe, il cui gesto compiuto a Rio Martino lo scorso anno rimarrà per sempre impresso nel cuore della città. L'amministrazione comunale ha voluto esprimere la più profonda gratitudine e ammirazione per l'atto di altruismo compiuto, a costo della propria vita. La sua prontezza di spirito e il suo coraggio rappresentano i valori più alti della nostra comunità e il suo esempio sarà sicuramente una fonte di ispirazione per tutti i cittadini. Allo stesso modo l'amministrazione ha voluto omaggiare con una pergamena Michela Scognamiglio, per aver contribuito a salvare la vita delle due bambine", ha dichiarato la sindaca Celentano.

Franco Gatto è morto il 3 agosto 2023. Due bambine si erano tuffate con il mare mosso e non riuscivano a tornare a riva. Gatto, 56enne di Latina, è immediatamente entrato per tentare il salvataggio. Le bimbe sono poi state raggiunte dai bagnini di uno dei stabilimenti nei pressi di Rio Martino e portate in salvo. Gatto, invece, si è sentito male ed morto. Riportato sulla spiaggia, gli operatori sanitari del 118 hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma non c'è stato niente da fare.

“Mio marito è stato un eroe. È partito subito non appena ha visto le bambine che stavano per affogare. Ho provato a tirarlo, ma non ce l'ho fatta. Mi guardava, scendeva giù. Poi è morto. Il mare era la sua vita, era un grande amante del mare”, le parole della moglie.