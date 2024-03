Un portale del comune di Roma per scoprire l’andamento e l’apertura dei cantieri Si chiama ‘Roma si trasforma’ il nuovo portale presentato oggi dal sindaco Roberto Gualtieri, in cui sarà possibile monitorare i cambiamenti della capitale tramite le opere che vi saranno realizzate tra il 2021 e il 2026. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiama ‘Roma si trasforma‘ il nuovo portale dedicato alla trasformazione della città presentato oggi in Campidoglio. Un sito che racconterà i cambiamenti della capitale nel corso della consiliatura 2021 – 2026 e dove sono già consultabili oltre 400 opere in via di realizzazione. A presentarlo, nella giornata di oggi, il sindaco Roberto Gualtieri: "Un lavoro enorme per un’informazione a servizio dei cittadini e per la massima trasparenza", ha dichiarato.

Si tratta interventi da 13 miliardi di euro, raccolti tra i fondi del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), del Giubileo 2025, dal Bilancio capitolino, dallo Stato e di soggetti privati. Il sito, fanno sapere dal Campidoglio, sarà aggiornato regolarmente, in modo che le persone possano consultarlo e verificare lo stato dei lavori nei vari cantieri di Roma Capitale.

“Abbiamo aperto e apriremo centinaia di cantieri importanti, alcuni storici, capaci davvero di cambiare il volto di questa città garantendo infrastrutture e servizi per il futuro – ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri – ma vogliamo farlo per i cittadini e insieme ai cittadini, rendendoli partecipi e consapevoli del fatto che stiamo davvero realizzando il più grande piano di opere pubbliche per la capitale che si ricordi. Grazie a questo nuovo strumento del Portale tutti potranno sapere cosa stiamo facendo, dove, come e in che tempi. Un lavoro enorme che si fonda sui principi dell’informazione a servizio dei cittadini e della trasparenza più assoluta”.

Andando sul sito si apre una mappa, tramite la quale è possibile geolocalizzare i cantieri in fase di progettazione, quelli in corso, conclusi e già fruibili dalla città. Le opere sono divise in quattro macroaree: cultura, innovazione, sostenibilità e inclusione. Cliccando sopra quella di interesse, si apre una pagina dedicata con una descrizione completa dell'opera, lo stato dei lavori, da chi è finanziata e i costi, oltre alle foto del progetto.