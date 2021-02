in foto: Il murales a Willy Monterio di Lucamaleonte

Un murales per Willy Monteiro Duarte sulla facciata di una palazzina Ater in via Colle Bracchi 1 a Colleferro. L'opera dell'artista romano Lucameleonte, per celebrare la memoria del ragazzo morto a ventuno anni, è stata inaugurata stamattina, giovedì 4 febbraio, alla presenza dell'assessore regionale alle Politiche abitative Massimiliano Valeriani, del responsabile della Fondazione Roma Cares della AS Roma, Francesco Pastorella, del direttore generale dell’Ater Provincia di Roma, Luigi Bussi, del sindaco Pierluigi Sanna e dei famigliari. Il murales che sorge proprio sul muro esterno del palazzo in cui il giovane abitava insieme alla sua famiglia, rappresenta il volto sorridente di Willy, scomparso dopo un violento pestaggio la notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020, mentre cercava di difendere un suo amico. Accanto al suo viso due rose, una gialla e una rossa, come i colori della maglia della sua squadra del cuore.

Valeriani: "Ricordiamo generosità, altruismo e coraggio di Willy"

A commentare l'iniziativa l'assessore Valeriani: "Con la Fondazione Roma Cares della As Roma, in collaborazione con l’Ater della Provincia di Roma e il Comune di Colleferro, abbiamo voluto ricordare la generosità, l’altruismo e il coraggio di Willy: un'iniziativa con cui vogliamo rispondere anche alla richiesta degli amici, della famiglia e della comunità locale di celebrarne la memoria con un segno che potesse renderne indelebile il ricordo".

L'omicidio di Willy Monteiro Duarte

La notte in cui è morto Willy Monteiro Duarte rimarrà per sempre nella memoria di Colleferro, per il giovane barbaramente ucciso, massacrato di botte durante un pestaggio. Due settimane fa Willy avrebbe compiuto ventidue anni e nel giorno del suo compleanno a Paliano è stato inaugurato un Parco per i bambini che porta il suo nome. Lo scorso dicembre la famiglia di Willy ha ricevuto una medaglia d'oro al valore civile.