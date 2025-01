video suggerito

Un mese dalla scomparsa di Alphaville: il punto sulle indagini terminate le ricerche alla Marcigliana Il punto sulle indagini di Alphaville Pedrosa De Melo ad un mese esatto dalla sua scomparsa. Interrotte le ricerche alla Marcigliana, continua a tutto campo il lavoro del commissariato Viminale.

A cura di Alessia Rabbai

È trascorso un mese da quell'ultima videochiamata tra Alphaville Pedrosa De Melo e sua madre. Dal 31 dicembre 2024 non si hanno più sue notizie e sembra essere scomparso nel nulla. Martedì scorso Alpha, brasiliano, avrebbe festeggiato il suo trentunesimo compleanno. Per l'occasione gli operatori di Penelope Odv, associazione che si occupa di dare sostegno e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse, ha rinnovato l'appello di chiamarli in caso di avvistamenti: "Le segnalazioni fatte finora purtroppo non hanno portato a nulla di concreto. Non abbiamo smesso di cercarlo e di dare supporto a sua mamma Maria Leticia Schneider, che fin dai primi momenti ha potuto contare sul nostro sostegno psicologico.

Nel giorno del suo compleanno purtroppo lontano dalla sua famiglia, rinnoviamo la richiesta a chiamarci in caso lo vediate. Il numero di Pronto Penelope è attivo 24 ore su 24 al 3396514799. Potete scriverci anche su Whats App, oppure contattarci in forma anonima. Ogni dettaglio verrà verificato e senza tralasciare nulla al caso, qualsiasi informazione potrebbe essere d'aiuto per ritrovare Alphaville". La speranza è che l'uomo stia bene e che si trovi al sicuro da qualche parte. Ad oggi non si hanno certezze sui motivi della sua scomparsa e non si esclude alcuna ipotesi. La mamma intervistata dalla trasmissione tv in onda su Rai 1 Storie Italiane ha detto: "Mio figlio non mi diceva la verità, l’ho capito solo dopo la sua scomparsa".

Terminate le ricerche alla Marcigliana

Quattro giorni fa le ricerche di Alphaville alla Marcigliana sono giunte al termine. Vigili del fuoco, forze dell'ordine, unità cinofile della guardia di finanza, voltari della protezione civile e operatori di Penelope hanno battuto l'area con attenzione ma non lo hanno trovato. Si tratta del luogo in cui il 15 gennaio scorso è stata rivenuta la sua auto Peugeot 308 con all'interno alcuni effetti personali.

Il ritrovamento della macchina proprio nel punto il cui è stata agganciata l'ultima cella telefonica prima che il suo telefonino risultasse irraggiungibile. Le ricerche sono state fatte anche con l'aiuto di droni, che hanno sorvolato l'area e di strumentazione ad alta tecnologia. Le attività d'indagine del Commissariato del Viminale continuano e nessuna pista è esclusa.

Cosa sappiamo sulla scomparsa di Alphaville

Alphaville era a Roma da novembre 2024 e praticamente tutti i giorni parlava con sua madre al telefono. Nell'ultima videochiamata a sua madre ha detto che l'auto si era fermata in un posto isolato, lei gli ha raccomandato di lasciarla lì e di farsi venire a prendere da qualcuno, sarebbe poi tornato a riprenderla il giorno dopo. La mamma, preoccupata per non avere più notizie del figlio, è partita dal Portogallo e ha raggiunto Roma il 5 gennaio scorso. Sostenuta da Penelope Lazio Odv ha denunciato la scomparsa di suo figlio, così sono partite le ricerche, con l'attuazione del Piano Provinciale per le persone scomparse della Prefettura di Roma.

L'identikit di Alphaville

Alphaville Pedrosa De Melo al momento della scomparsa aveva trentuno anni. È alto 1,76 metri e pesa 80 chili. Come segno di riconoscimento ha un tatuaggio su tutto l'avambraccio destro con la scritta "Leticia2". Ha inoltre due tatuaggi sul petto, due scritte come nella foto. Solitamente Alphaville indossava una camicia azzurra, come quella che si vede nella foto ed era vestito così anche durante l'ultima videochiamata con sua madre.