Nel Lazio un cittadino su dieci ha già ricevuto almeno la prima dose del vaccino Covid. Nello specifico hanno ricevuto entrambe le dosi 165mila persone e solo una dose 584mila persone. Vale a dire il 10 per cento della popolazione, che ammonta a circa 5.800.000. Gli anziani con più di 80 anni a cui è stata somministrata almeno la prima dose sono 185mila (di questi, circa 41mila hanno ricevuto anche il richiamo). La seconda fascia d'età con più vaccinati è quella compresa tra i 40 e i 60 anni: quasi 200mila dosi somministrate. Si tratta, ovviamente, di medici, insegnanti e rappresentanti delle forze dell'ordine.

La fascia di età con meno vaccinati, come è intuibile, è quella dei ragazzi di età compresa tra 16 e 19 anni (appena 1.400 somministrazioni. Si tratta soprattutto di giovanissimi operatori sanitari con 18 anni. Si ricorda che tutti e tre i vaccini vengono inoculati a cittadini maggiorenni). Un'altra fascia di età poco vaccinata è quella dei 70-79enni, con poco più di 28mila dosi somministrate. Questo perché si tratta di persone in pensione (e quindi non medici o insegnanti in attività) e perché fino a qualche giorno fa il vaccino AstraZeneca veniva raccomandato soltanto per cittadini under 65. Dopo il via libera dell'Aifa la Regione Lazio ha cominciato ad utilizzare questo vaccino anche per gli anziani e questa notte sono state aperte le prenotazioni per gli over 76. Il presidente Nicola Zingaretti ha informato che in poche ore sono state effettuate già 30mila prenotazioni.

Zingaretti: "Risultato straordinario che ci riempie di orgoglio"

Così il presidente Zingaretti: "Oggi nel Lazio raggiungeremo il 10% della popolazione totale vaccinata, mentre tra gli anziani over 80, le persone più vulnerabili, uno su due è già vaccinato (siamo a 190mila persone). Stanotte abbiamo aperto agli over 76 anni e ci sono già 30 mila prenotati in poche ore. È un risultato straordinario che ci riempie di orgoglio, grazie di cuore a chi sta lavorando senza sosta".