video suggerito

Ucciso a coltellate dopo una lite per gelosia a Villa Latina: la vittima è il 42enne Armando Tortolani Fermato un uomo e accompagnato in caserma dai carabinieri. Potrebbe essere lui l’assassino di Armando Tortolani, un uomo di 42 anni, ucciso a coltellate a Villa Latina, nella valle di Comino, provincia di Frosinone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Armando Tortolani, un uomo di 42 anni, è stato ucciso a coltellate a Villa Latina, nella valle di Comino, provincia di Frosinone. La vittima sarebbe stata colpita all'addome dopo una lite avvenuta intorno alle 19.30 di oggi, domenica 19 maggio, in via Pacitti, nei pressi della sua abitazione.

Il 42enne è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale

Soccorso dai sanitari del 118, il 42enne è stato trasportato d'urgenza in ambulanza all'ospedale Santissima Trinità di Sora, dov'è morto poco dopo il suo arrivo nonostante i tentativi disperati dei medici.

Sull'omicidio indagano i carabinieri, fermato un uomo

Le indagini sono a cura dei carabinieri del Reparto Operativo di Frosinone e delle compagnie di Cassino e Sora. Stando a quanto si apprende, un uomo è stato identificato e portato in caserma in stato di fermo. Quest'ultimo non è ancora formalmente accusato dell'omicidio di Tortolani, ma in questi minuti i militari stanno cercando di verificare la sua posizione e di stabilire se sia o meno l'aggressore. Sul posto, per coordinare le indagini, sta arrivando anche il sostituto procuratore di turno della procura della Repubblica di Cassino.

Leggi anche Filippo ucciso a coltellate al Tuscolano: Daniele Piancatelli condannato a 10 anni di carcere

La lite sarebbe scoppiata per motivi di gelosia

Secondo quanto riporta il Messaggero, la lite tra Tortolani e il suo aggressore sarebbe scoppiata per motivi di gelosia, ma per il momento c'è massimo riserbo da parte delle forze dell'ordine su quanto accaduto. Le indagini proseguiranno nella notte e nel corso della giornata di domani, quando il pm dovrà stabilire se accusare di omicidio l'uomo fermato in tarda serata e accompagnato in caserma dai carabinieri.