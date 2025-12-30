Uccisa a coltellate alla gola a Latina: domani 31 dicembre i funerali di Antonietta Rocco

Antonietta Rocco, uccisa a Latina.

Si tengono domani, mercoledì 31 dicembre 2025, alle ore 10,30, presso la chiesa di Santa Maria Goretti a Latina i funerali di Antonietta Rocco, la sessantatreenne uccisa a coltellate lo scorso settembre. Per l'omicidio è stata arrestata una donna che, tempo prima, aveva lavorato come badante per la donna.

L'omicidio di Antonietta Rocco, uccisa a coltellate

Antonietta Rocco è stata uccisa la sera dello scorso 18 settembre nella sua abitazione nel quartiere di Campo Boario, a Latina. Le indagini sono state avviate subito dopo il ritrovamento e, con loro, sono partite le analisi sul corpo. Gli accertamenti sono continuati per cercare di ricostruire cosa possa essere accaduto alla donna, uccisa con diverse coltellate alla gola, come ha mostrato l'autopsia sul corpo, "sferrate con rabbia".

Le verifiche sono durate mesi. Soltanto in questi giorni la famiglia della donna ha ottenuto il via libera dalla Procura per organizzare i funerali.

Il ritrovamento del corpo e le indagini sulla ex badante

A rinvenire il corpo di Antonietta Rocco la donna che stava lavorando come badante a casa sua la mattina successiva all'omicidio. La sessantatreenne, ipovedente e con problemi di salute, era riversa a terra, in un lago di sangue e con una profonda ferita alla gola. L'allarme è scattato immediatamente e le indagini sono state avviate subito. I primi accertamenti hanno portato l'attenzione degli inquirenti su Sabrina Dal Col, cinquantatreenne che nel periodo di ferie estivo aveva preso servizio da Rocco, sostituendo la badante.

Alcune tracce sarebbero rimaste nella lavatrice della sua casa, poi Dal Col sarebbe andata al bingo. La donna, ritrovata con una evidente ferita a una mano, è stata arrestata: secondo quanto emerso avrebbe ucciso la ex datrice di lavoro per motivi legati al suo lavoro. Nel frattempo, però, mentre la donna resta in carcere, le indagini si sono allargate anche a sua figlia. E non si arrestano.