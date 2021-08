Uccide la nonna in Germania e fugge a Roma: arrestato 27enne tedesco, era nascosto in un campeggio Ad arrestare il ragazzo sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Roma. Il giovane aveva ucciso la nonna in Germania qualche giorno fa ed era poi scappato in macchina in Italia, arrivando nella capitale. Si era nascosto in un campeggio, ma è stato individuato durante le indagini sulle strutture ricettive.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di 27 anni è stato arrestato questa mattina dagli investigatori della Squadra mobile di Roma. Si tratta di un cittadino tedesco che qualche giorno fa ha ucciso la nonna in Germania, in una località vicina alla città di Ankum. Dopo l'omicidio il giovane è scappato in Italia e ha provato a nascondersi nella capitale. Le indagini, partite subito dopo il brutale assassinio, sono state condotte dalla polizia di prevenzione, dalla polizia giudiziaria e dalle forze dell'ordine estere e si sono concentrate proprio sulle strutture ricettive. Controlli a tappeto sono stati fatti su alberghi, B&B, affittacamere, ostelli, campeggi, aree sosta camper, fino ad arrivare a Roma, dove il 27enne si era nascosto in un campeggio sull'Aurelia, sperando di non essere rintracciato. I poliziotti hanno anche sequestrato l'auto con cui il ragazzo aveva raggiunto la capitale.

L'omicidio della nonna e la fuga a Roma

Al momento non è noto il movente dell'omicidio. La donna è stata uccisa qualche giorno fa in Germania e i sospetti sono caduti immediatamente sul nipote, fuggito subito dopo i fatti. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo ha preso l'auto ed è scappato in Italia, guidando fino a Roma, dove ha cercato di nascondersi in un campeggio, rendendosi irreperibile. Al momento della registrazione ha però dato il suo vero nominativo, per quello non è stato difficile rintracciarlo in fase di indagine. E così questa mattina, quando i poliziotti sono arrivati nel campeggio certi di averlo individuato, è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Adesso si trova in carcere a disposizione dell'Autorità giudiziaria.