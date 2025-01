video suggerito

Ubriaco va a casa della ex con la scusa di fare gli auguri ai figli: tenta di strangolare la donna L'uomo è stato portato in carcere, deve rispondere di maltrattamenti e violenza nei confronti dell'ex compagna. La donna ha chiamato i carabinieri appena lui è uscito di casa.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato arrestato la sera del 31 dicembre a Supino, in provincia di Frosinone, con l'accusa di maltrattamenti e violenza nei confronti dell'ex compagna. Completamente ubriaco, è andato a casa della donna con la scusa di fare gli auguri di Capodanno ai figli. Lei lo ha fatto entrare ma lui ha cominciato a prenderla a calci e pugni, fino ad arrivare anche a un tentativo di strangolamento. La donna si è accasciata a terra e solo a quel punto l'ex l'ha lasciata stare. È poi uscito in strada a fumare una sigaretta: nel frattempo lei ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati subito sul posto e hanno arrestato l'uomo.

Non era la prima volta che l'uomo, con problemi di alcolismo, picchiava la moglie. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, già in passato lei lo aveva denunciato, ma aveva poi deciso di tornare sui suoi passi per evitare di esasperare gli animi, pensando in questo modo di renderlo meno aggressivo. I due avevano avuto una relazione, che si era poi interrotta proprio per il comportamento violento dell'uomo. I rapporti però, erano rimasti civili per via dei due figli che avevano avuto insieme, che la donna gli faceva regolarmente vedere. Ed è proprio con questa scusa che la sera del 31 dicembre si è introdotto in casa loro.

Dopo aver passato il pomeriggio in diversi bar della zona a ubriacarsi, è andato a citofonare all'ex compagna, chiedendo di poter fare gli auguri ai figli. Lei lo ha fatto entrare ma lui, invece di andare dai bambini, si è accanito su di lei. I piccoli si sono spaventati, hanno cominciato a piangere e si sono chiusi nella loro stanza. Quando lui se ne è andato, rimanendo a fumare sotto la loro abitazione, lei ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati e lo hanno arrestato, facendo scattare il codice rosso e portandolo in carcere.