Ubriaco passa con il rosso e investe una ventenne sulle strisce, poi scappa: arrestato È accaduto ieri sera su via Cassia. L’uomo al volante di un furgoncino si è dato alla fuga ma è stato successivamente fermato e arrestato: nel sangue aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito. Bruciando il semaforo rosso ha travolto una ragazza di vent’anni che attraversava sulle strisce.

Tragedia sfiorata sulle strade di Roma nella serata di ieri – venerdì 24 settembre – quando, su via Cassia, un uomo al volante di un furgoncino non si è fermato al semaforo su via Cassia a Roma Nord bruciandolo ad alta velocità. Nella sua corsa ha travolto una ragazza che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L'uomo ha rischiato il linciaggio quando ha tentato di allontanarsi senza fermarsi a prestare soccorso: inseguito da altri automobilisti e passanti. Ma la sua fuga è durata poco, venendo individuato dalle forze dell'ordine proprio grazie alle indicazioni fornite dai testimoni subito l'investimento da lui provocato.

La ragazza investita non è in gravi condizioni

Da quanto si è scoperto l'uomo, 52 anni, si trovava al volante del mezzo completamente ubriaco e per questo, e per essersi dato alla fuga, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di La Storta. Oltre ai militari e al personale della Polizia Locale per i rilievi del caso, sul posto è giunto anche il personale sanitario del 118 con un'ambulanza. La ragazza investita, vent'anni, è stata trasportata in ospedale. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi: medicata è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni dal pronto soccorso.

Nel sangue una concentrazione di alcol tre volte il consentito

L'uomo è stato sottoposto all'alcol test, risultando con un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito dalla legge e la patente gli è stata immediatamente ritirata così come previsto dal Codice Stradale. Dovrà ora affrontare un processo penale per omissione di soccorso e guida in stato di ebrezza.