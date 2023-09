Ubriaco infastidisce i clienti di un ristorante e minaccia il titolare con un coltello: arrestato Momenti di tensione in un ristorante di via Amendola in zona Termini, dove un 27enne ubriaco ha infastidito i clienti e minacciato il titolare con un coltellino. I carabinieri lo hanno arrestato.

Ha minacciato con un coltellino il titolare di un ristorante in via Amendola in zona Termini a Roma, facendo agitare i clienti, che erano seduti ai tavoli per la cena. Per questo motivo i carabinieri dello scalo Termini hanno arrestato un uomo di ventisette anni originario della Somalia. I fatti risalgono alla serata di ieri, domenica 3 settembre, quando l'uomo, ubriaco, si è avvicinato al locale e ha iniziato ad infastidire i clienti che erano ai tavoli. Momenti di tensione che hanno rovinato la serata di chi stava mangiando, godendosi un po' di relax. Ciò che stava accadendo nel ristorante non è passato inosservato al gestore, che ha cercato di allontanare l'uomo.

Quest'ultimo ha estratto un coltellino e lo ha minacciato, puntandoglielo contro. I clienti si sono spaventati e subito è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112. Sul posto in breve tempo è intervenuta una pattuglia della stazione vicina. Accorgendosi della presenza dei militari l'uomo in stato psicofisico alterato ha opposto resistenza nei loro confronti. I carabinieri infatti stavano cercando di parlarci, chiedendogli i documenti per identificarlo. Lui si è dimenato dunque lo hanno bloccato e arrestato.

Il ventisettenne è stato poi perquisito, in tasca i carabinieri gli hanno trovato il coltellino usato per minacciare il titolare del ristorante. Si tratta di una lama lunga cinque centimetri. Addosso inoltre nascondeva due dosi di hashish e due grammi di cocaina. Il ritrovamento della droga ha fatto scattare anche la sanzione amministrativa per possesso di sostanza stupefacente per uso personale.