Turista nuota con le tartarughe in Messico e trova una fede: Licia l’aveva persa in luna di miele Turista canadese si immerge per fare snorkeling e tra le rocce trova un anello d’oro. Con un post su Facebook riesce a trovare la coppia che ha perso la fede: sono Licia e Gaetano, due sposini di Cassino.

A cura di Enrico Tata

Si immerge per fare snorkeling nella baia di Akumal, riviera Maya in Messico, tra Tulum e Playa del Carmen e davanti all'isola di Cozumel. Keith Bratt, turista canadese di Alberta, ha sempre sognato di nuotare con le tartarughe marine. Un sogno che si avvera, per lui, in quella porzione di costa che viene chiamata il ‘Santuario delle Tartarughe'. All'improvviso, però, fa una scoperta incredibile: tra le rocce c'è un anello d'oro, una fede nuziale. Non si può immergere, è vietato, perché si corre il rischio di spaventare gli animali marini e così torna indietro, avverte la guida, che riesce a recuperare il gioiello. Ci sono una data e un nome: 25-04-2023 – Licia.

Il resto lo fanno i social network. Il 25 aprile scorso Licia e Gaetano si sono sposati nella parrocchia di San Giovanni Battista a Cassino, provincia di Frosinone. E sì, hanno perso una delle loro fedi in Messico durante la luna di miele. Racconta su Facebook Keith: "Il giorno in cui l'ho trovata stavo festeggiando il mio 30esimo anniversario di matrimonio con mia moglie. Quindi trovare il proprietario sarebbe letteralmente la ciliegina sulla torta".

Il turista canadese ha pubblicato un post in cui chiedeva ai suoi contatti di aiutarlo a trovare la proprietaria dell'anello. E così è stato. Un primo aggiornamento: "Volevo solo dare un aggiornamento mattutino. Credo che la proprietaria sia stata trovata, ma per ora non so se sia una barriera linguistica o se l'anello sia stato gettato nell'oceano, ma non ha risposto ai miei messaggi. Ho provato a mandare un messaggio ad alcuni suoi amici per vedere se la proprietaria e se è qualcosa che rivuole indietro".

Certo, perché in effetti quell'anello si trovava sul fondo dell'oceano. Ma forse, l'ipotesi di Keith, era stato lanciato in mare con uno scopo. Ma non è così. Il secondo aggiornamento, quello definitivo: "Il proprietario è stato trovato in Italia e stiamo prendendo accordi per la restituzione. Ho appena parlato al telefono con la proprietaria. Ha lo stesso anello, ma con il nome del marito. Dice che le porterà un lungo matrimonio felice, perché l'ho trovato il giorno del mio 30° anniversario di matrimonio".

In un'intervista rilasciata al Toronto Star, Lici ha raccontato di aver perso la fede durante la luna di miele in Messico il primo maggio scorso, lo stesso giorno del ritrovamento. Lei e il marito si sono accorti della scomparsa quando sono saliti sull'autobus dopo un'escursione per fare snorkeling. "È stato triste. Siamo stati tranquilli per tutto il giorno. Pensavamo che non avremmo mai trovato l'anello", ha raccontato Licia. E invece un turista di Alberta ha trovato la fede, che qualcuno restituirà alla legittima proprietaria fra qualche settimana.