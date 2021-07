Turista francese ha un vuoto di memoria e vaga a Roma per tre giorni: trovato dalla Polizia Locale Brutta disavventura per un turista francese di 75 anni che, venuto in vacanza a Roma con la moglie, si è perso a causa di un vuoto di memoria. Per tre giorni ha vagato senza meta per la capitale in stato confusionale, fino a che non ha chiesto aiuto alla Polizia Locale che lo ha aiutato a tornare a casa.

A cura di Natascia Grbic

Una vicenda, quella capitata a un uomo di 75 anni, che poteva avere un esito poco felice e che invece ha avuto il suo lieto fine. Un uomo di 75 anni, turista francese arrivato a Roma per visitare la capitale insieme alla moglie, aveva avuto un vuoto di memoria e non riusciva a tornare più all'albergo che aveva affittato con la sua consorte. L'uomo non si è smarrito però però per poco tempo: per ben tre giorni ha vagato per la città eterna, non sapendo dove andare né dove tornare. Uno stato confusionale che non riusciva ad abbandonarlo e che lo aveva gettato nello sconforto più profondo, non sapendo dove dormire né chi doveva cercare. Una storia che poteva finire male, ma che fortunatamente ha avuto un epilogo positivo.

Si perde a Roma per un vuoto di memoria: riaccompagnato all'hotel

Dopo tre giorni in cui vagava senza meta, il 75enne ha notato una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale girare per piazza Venezia e ha deciso di fermarli. Notato lo stato di confusione dell'uomo, i vigili urbani lo hanno rassicurato. Dopo una serie di dialoghi e verifiche, sono riusciti a capire cos'era accaduto e a ricostruire i passaggi fatti dall'uomo, risalendo all'albergo dove alloggiava e alla sua identità. E così l'uomo è stato riaccompagnato all'hotel, dove si è ricongiunto alla moglie, molto spaventata, che ne aveva già denunciato la scomparsa. L'albergo dove il 75enne alloggiava era nella zona di Trastevere, abbastanza lontana dal luogo del ritrovamento. Adesso potrà continuare la vacanza con la moglie, e lo spavento preso nei giorni passati a causa dei vuoti di memoria potrà rimanere solo un brutto ricordo.