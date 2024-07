video suggerito

Turista canadese ferito all’addome da una 14enne con dei cocci di bottiglia: voleva rapinarlo Il ragazzo è stato portato all’ospedale Santo Spirito, le lesioni riportate non sono gravi. Una ragazza di 21 anni e una minore di 14 sono state denunciate per aggressione e lesioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Un turista di venticinque anni è stato ferito all'addome a Roma con dei cocci di bottiglia in quello che, secondo una prima ricostruzione, è stato un tentativo di rapina finito male. A soccorrerlo, in piazza di Sant'Apollonia, a poca distanza da Santa Maria in Trastevere, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che lo hanno visto in difficoltà in strada. Il 25enne è stato portato immediatamente all'ospedale Santo Spirito, dove è stato preso in carico dai medici, che lo hanno curato. Le ferite riportate fortunatamente non sono profonde, e non è in pericolo di vita.

Ad accoltellare il turista sarebbero state due ragazze, una di ventuno e l'altra di quattordici anni, trovate nei pressi del luogo dell'aggressione. Gli agenti della Polizia Locale le hanno fermate e denunciate per aggressione e lesioni.

Da una prima ricostruzione dei fatti il 25enne, un ragazzo di origine canadese venuto a Roma, in vacanza, si trovava a Trastevere con gli amici per passare una serata in spensieratezza, l'ultima prima di riprendere l'aereo e tornare in Canada. A un tratto sarebbe stato avvicinato dalle due giovani, una 21enne di Latina e una 14enne, che hanno tentato di rapinarlo della catenina e del cellulare. Il ragazzo si è opposto e ha tentato di difendersi, ma le ragazze, invece di desistere, lo hanno aggredito con un coccio di bottiglia, ferendolo all'addome. Lesioni fortunatamente superficiali che non hanno avuto gravi conseguenze per il giovane.

Le urla del giovane e degli amici hanno attirato una pattuglia della polizia locale, che si è fermata per prestare soccorso e vedere cosa era accaduto. Grazie anche alle testimonianze dei presenti, le due ragazze responsabili dell'aggressione sono state subito fermate e denunciate.