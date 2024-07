video suggerito

Turista annega in mare a Gaeta, inutili i soccorsi: la vittima è il 67enne Salvatore Campolattano Un uomo di 67 anni, Salvatore Campolattano, è morto nella mattinata di ieri a Gaeta dopo essere annegato in acqua. Per l'anziano non c'è stato nulla da fare.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Tragedia ieri mattina sulla spiaggia di Sant'Agostino a Gaeta, in provincia di Latina. Un uomo di 67 anni, Salvatore Campolattano, è morto dopo essere annegato in mare. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Campolattano si stava godendo una giornata di relax in spiaggia, quando ha deciso di farsi un bagno per rinfrescarsi un po'. Cosa sia accaduto, a quel punto, non è ancora molto chiaro. Ciò che è certo però è che il bagnino ha visto l'anziano in seria difficoltà, si è tuffato e lo ha portato immediatamente a riva, sotto l'ombra. Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare Salvatore Campolattano per diverso tempo, purtroppo senza successo. Alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Salvatore Campolattano aveva 67 anni ed era residente a Caserta. Era andato a Gaeta per godersi un po' di mare e rilassarsi in spiaggia, una giornata come tante che sarebbe dovuta essere solamente un piacevole diversivo. E invece, per cause ancora da chiarire, è annegato in acqua. Da chiarire se abbia avuto un malore, o se si sia trovato in difficoltà a causa della corrente.

Sul posto sono arrivati i poliziotti del commissariato di Gaeta e la capitaneria di Porto, per le indagini del caso, oltre alla Polizia Scientifica. Per ore gli accertamenti sono andati avanti, anche se sembra si sia trattato solo di un tragico incidente. Il bagnino si è tuffato immediatamente quando ha visto Salvatore Campolattano in difficoltà e lo ha trasportato all'ombra, mentre il 118 è arrivato tempestivamente. Nella macchina dei soccorsi, quindi, tutto avrebbe funzionato alla perfezione. Anche se l'epilogo, purtroppo, è stato infausto per il pover'uomo.