Truffe alla Regione Lazio, maxi blitz antiriciclaggio: 4 persone arrestate, 11 indagate L’operazione della Guardia di Finanza interessa non solo l’Italia, ma anche Svizzera, Germania Malta e Regno Unito. Sequestrate 16 società e oltre 500mila euro.

A cura di Natascia Grbic

Blitz anti-riciclaggio questa mattina da parte della Guardia di Finanza di Catania in tre regioni, Sicilia, Lombardia e Lazio nell'ambito di un'inchiesta riguardante truffe alla Regione Lazio. Quattro persone sono state arrestate mentre altre undici risultano indagate per i reati di associazione a delinquere, truffa nei confronti dello Stato, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. L'operazione ‘Moneyback' non interessa solo Italia, ma anche cinque Stati esteri, tra cui Germania, Malta, Svizzera e Regno Unito. Sedici società sono state sottoposte a sequestro preventivo, così come fondazioni con sede a Catania, Roma, Milano e Agrigento. Sequestrati anche oltre 500mila euro detenuti in Italia e all'estero.