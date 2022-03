Truffe agli anziani, i consigli della Polizia: “Non aprite la porta e non fidatevi di nessuno” La Questura di Roma ha diffuso un vademecum con consigli dedicati agli anziani e alle loro famiglie, per evitare truffe e raggiri.

A cura di Alessia Rabbai

Gli anziani sono una delle fasce più fragili della popolazione, che vanno protette e tutelate. Con questo obiettivo la Questura di Roma promuove una campagna di sensibilizzazione dedicata ai nostri nonni. Si tratta di consigli e corretti comportamenti da avere nella vita di tutti i giorni, per evitare di finire vittime di raggiri o truffe ad opera di persone senza scrupoli. Le indicazioni elencate sono rivolte direttamente agli anzaini, ma anche ai loro famigliari, figli e nipoti. Leggeteli e spiegate bene ai vostri genitori e nonni, come comportarsi in cui siano soli in casa ed estrani suonino alla porta o chiami al telefono, oppure qualora si trovino in strada e vengano avvicinati da qualcuno. La parola d'ordine è: non fidarsi! Non farsi prendere dal panico e chiamare subito i propri famigliari, oppure in caso di bisogno il Numero Unico delle Emergenze 112 o rivolgersi al più vicino Commissariato.

In casa non aprite la porta a nessuno

Fate attenzione che nessuno vi abbia seguito quando rientrate a casa e non lasciate la chiave nella serratura;

Non aprite mai la porta a persone che non conoscete, neanche se hanno un'uniforme o se dicono di essere tecnici;

Durante gli interventi in casa chiedete ad un parente di stare con voi per evitare truffe, furti o rapine;

Non tenete a vista denaro o oggetti preziosi;

Per evitare che truffatori entrino in casa ingannandovi con uniformi false, prima di aprire controllate dalla finestra se c'è la macchina di servizio, chiamate il 112 per una conferma e chiedete sempre il motivo della vista;

Gli Enti socio assistenziali come Inps o Inail non hanno personale operativo che fa telefonate o visite a domicilio per prevenzione, accertamento o per ragioni amministrative;

In genere quando non vi sentite sicuri non aprite.

Per strada non fidatevi di nessuno e fate attenzione