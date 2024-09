video suggerito

Truffa a Leroy Merlin, come facevano i dipendenti a rivendere sottocosto scaldabagni e trapani Un milione di euro: ecco quanto valeva la truffa dei dipendenti del punto vendita di Fiumicino di Leroy Merlin. Chi sono e come facevano a rubare e rivendere la merce del negozio.

A cura di Beatrice Tominic

Il punto vendita di Leroy Merlin di Fiumicino.

Una truffa milionaria quella messa in piedi dai dipendenti di Leroy Merlin nel punto vendita di Fiumicino a Roma. Almeno 20 indagati, due dei quali, ritenuti i gestori della truffa, già raggiunti da misure cautelare. A svolgere questo mercato parallelo, commessi e addetti alla vigilanza dello store che rubavano la merce per poi rivenderla.

Come hanno fatto i dipendenti di Leroy Merlin a mettere in piedi una truffa milionaria

Un'organizzazione quasi impeccabile quella dei dipendenti di Leroy Merlin finiti nell'occhio del ciclone per una truffa milionaria alla loro azienda. Proprio i dipendenti, commessi e vigilantes, che avrebbero dovuto garantire la sicurezza nel punto vendita, rubavano i prodotti.

Il gruppo agiva durante l'orario di lavoro e portava via i prodotti dal magazzino. Dai condizionatori ai tagliaerba, dagli scaldabagni ai trapani. Tutto veniva rubato e poi rivenduto sottocosto spesso a persone ignare del raggiro. "Se ti serve te lo prendo con lo sconto", dicevano a privati e artigiani locali. Dei veri affaroni per loro che, però, non sapevano di acquistare merce rubata. Probabilmente è proprio per questo che nei loro confronti, non è contestato il reato di ricettazione o incauto acquisto a nessuno dei clienti.

I furti e le perdite dell'azienda

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ci sarebbero stati più di oltre cento furto fra il gennaio 2022 e l'agosto 2023: non si sarebbero fermati neppure dopo la denuncia sporta nel marzo del 2023. È proprio in quel mese che, durante l'inventario, il responsabile del punto vendita si è accorto dei prodotti, che sul database gestionale risultano disponibili, non erano in magazzino. Le perdite sono state enormi per l'azienda: 800mila euro soltanto nel 2022, 400mila nel 2023, dopo l'intervento dei carabinieri.

Le indagini sulla truffa

Una volta sporta la denuncia, sono scattate le indagini. Sono stati passati al vaglio i video di sorveglianza ed effettuate perquisizioni e verifiche sui tabulati telefonici. Gli inquirenti non hanno impiegato troppo tempo a capire cosa fosse successo.

Nel frattempo gli inquirenti sono riusciti ad identificare i presunti gestori della truffa, i due vigilantes del punto vendita, G.D.L., un ventisettenne e S.C., un ventottenne, già raggiunti da misure cautelari, come riporta la Repubblica: arresti domiciliari per il primo e divieto di dimora a Fiumicino per il secondo. Almeno altre 20 le persone indagate, fra addetti alla logistica, alla gestione del magazzino e vigilantes. la loro posizione è ancora al vaglio degli inquirenti.