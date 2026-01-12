Trovato un cadavere vicino il capolinea dei tram a Roma: era in un cassonetto della spazzatura

Carabiniere sul luogo del ritrovamento.

Terribile ritrovamento a Roma nella mattina di oggi, lunedì 12 gennaio 2026, quando, nei pressi del capolinea del tram nella zona di Gianicolense, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo all'interno di un vecchio cassonetto in metallo. Una volta scoperto il corpo non c'è stato più niente da fare. Una volta giunti sul posto i soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso: era morto da giorni, non si esclude che il freddo delle ultime settimane possa aver contribuito ad ucciderlo.

Il tragico ritrovamento al capolinea dei tram

Il ritrovamento, come anticipato, risale a questa mattina ed è avvenuto al capolinea dei tram in via del Casaletto, all'incrocio con circonvallazione Gianicolense. Una volta rinvenuto il corpo senza vite dell'uomo all'interno di un vecchio cassone in metallo.

Una volta scattato l'allarme, sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118: non hanno potuto fare niente di fronte al tragico ritrovamento. Per l'uomo nel cassonetto non c'è stato niente da fare, probabilmente era già morto da giorni. E gli operatori sono stati costretti a constatarne il decesso. In breve tempo sono arrivati anche i carabinieri.

A chi appartiene il corpo senza vita trovato oggi in un cassonetto: era morto da giorni

Secondo i primi accertamenti il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali già da qualche giorno, forse per il freddo dell'ultima settimana. Secondo quando ricostruito, l'uomo, non ancora identificato, viveva come senza fissa dimora. Sarebbe stato conosciuto nella zona, poiché era solito frequentare l'area dell'ospedale San Camillo. Non si esclude che, visto il freddo degli scorsi giorni, possa aver provato a cercare rifugio all'interno del cassone in metallo, in mezzo ai rifiuti e a spazzatura di vario genere.

La salma, che non presenta segni evidenti di ferite, è stata comunque messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria: sulla morte dell'uomo trovato all'interno del cassonetto stanno indagando i Carabinieri della Stazione Roma Monteverde Nuovo.