Trovata una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale: intervengono gli artificieri Stamattina, durante alcuni lavori nella zona di Cisterna di Latina, è stato trovato un ordigno inesploso risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

A cura di Beatrice Tominic

Nel corso della mattinata di oggi, 21 febbraio 2022, è stato rinvenuta una bomba inesplosa risalente presumibilmente alle Seconda Guerra Mondiale nell'Agro Pontino, fra Roma e Latina. Nel corso di alcuni lavori svolti da Acqualatina, l'ente che gestisce le risorse idriche del territorio meridionale della regione Lazio, in località La Castella, nel comune di Cisterna di Latina, è stato rinvenuto l'ordigno bellico inesploso.

Una volta scoperto è stato interrotto il traffico in via Civitona, fra via Giovanni XXIII e l'intersezione con via delle Mimose e via Kennedy, priva di abitazioni. È stato immediatamente attivato il protocollo per la messa in sicurezza della zona interessata: è proprio in questi territori che nel maggio del 1944 si sono scontrate le potenze angloamericane contro quelle tedesche a cui è seguita la liberazione della vicina città di Roma, situata una settantina di chilometri poco più a nord.

Come è stata scoperta e i provvedimenti

La scoperta della bomba inesplosa è avvenuta mentre la società Acqualatina, al fine di risanare e ottimizzare le reti idriche della zona del comune di Cisterna di Latina, stava effettuando alcune operazioni di scavo lungo la via che, in seguito, è stata chiusa alla circolazione. Lo stesso comune di Cisterna di Latina sulla sua pagina Facebook scrive: "Si tratterebbe di un proiettile inesploso e quindi potenzialmente pericoloso."

Una volta allertati, sono subito accorsi sul posto i Carabinieri della stazione di Cisterna e il Comando di Polizia Locale che ha avvertito anche la Prefettura di Latina e il reparto degli Artificieri per l’attivazione del protocollo di sicurezza: una volta sul luogo, la bomba è stata rimossa, disinnescata e bonificata.