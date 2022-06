Trovata morta in un fiume: la signora Bruna D’Alessio era scomparsa da casa ieri Dopo una giornata di ricerche, la donna è stata purtroppo trovata morta nel fiume Sisto, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione di Terracina, provincia di Latina.

A cura di Enrico Tata

Bruna D'Alessio, 73 anni, era scomparsa ieri da casa. Dopo una giornata di ricerche, la donna è stata purtroppo trovata morta nel fiume Sisto, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione di Terracina, provincia di Latina. Un appello era stato diffuso anche attraverso il sito della trasmissione di Rai Tre, Chi l'ha visto?. Non è servito a nulla, perché probabilmente la signora è caduta nello specchio d'acqua subito dopo essere uscita da casa. Si è trattato con ogni probabilità di un tragico incidente.

Le ricerche sono state coordinate dai poliziotti del commissariato di Terracina, allertati dalla famiglia della donna già nella mattinata di ieri. Questi ultimi hanno mobilitato diverse squadre di vigili del fuoco e della protezione civile, anche con l'invio di sommozzatori e droni. La scoperta del cadavere è stata fatta intorno alle ore 20 e adesso la salma della signora Bruna è a disposizione del magistrato, che probabilmente disporrà un'autopsia. Come detto, non ci sono praticamente dubbi sul fatto che si sia trattato di un tragico incidente.

In mattinata erano state diffuse alcune informazioni sulla donna per cercare di facilitare le ricerche. Non aveva il telefono con sé, quindi non era rintracciabile. Era a casa, non sola, quando è uscita tra le 7,45 e le 8 senza mai fare ritorno. Non aveva con sé né i suoi occhiali da vista né i documenti. Ad accorgersi della scomparsa è stato il marito, subito preoccupato nel non vedere la moglie a casa, dato che da molti anni lei non usciva mai da sola. Al suo rientro (era uscito qualche minuto per accompagnare la nipote a scuola) ha allertato subito la figlia, che abita in una casa accanto, e insieme sono andati a cercare la signora Bruna.