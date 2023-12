Trova un portafogli per strada e lo riporta al proprietario: “Non ha voluto neanche una ricompensa” Lo ha trovato per terra, sull’asfalto: dentro documenti e 110 euro. Ma il signor Filippo non ci ha pensato due volte: ha riportato il portafogli a casa del legittimo proprietario. E non ha voluto alcuna ricompensa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Lo ha trovato per terra, sull'asfalto. Lo ha aperto e ha trovato al suo interno, oltre ai soldi, anche i documenti e un distintivo da volontario della protezione civile. E ha deciso di riportarlo al legittimo proprietario presentandosi a casa sua. È successo nei giorni scorsi ad Aprilia dove un uomo anziano ha bussato alla porta del legittimo proprietario. Si è presentato in casa e ha consegnato quanto ritrovato alla donna che gli ha aperto la porta, madre del ragazzo, appena diciottenne, che aveva perso il portafoglio mentre pedalava la bici.

Il racconto della mamma del diciottenne

"Sono Filippo, va bene così, mi ha risposto quando gli ho chiesto come si chiamasse. Ovviamente nel portafoglio non mancava nulla – scrive la mamma del ragazzo su un gruppo Facebook di zona "Sei di Aprilia se…". Una gentilezza inaspettata che l'ha talmente colpita da decidere di rendere noto quanto accaduto.

"Le persone oneste sono rare. Ma ci sono. Grazie al signor Filippo che è venuto fino a casa per riconsegnare il portafoglio di mio figlio – continua – Grazie signor Filippo, lei oggi ha suscitato in me una grande emozione perché questi sono gesti di grandi uomini. Sono certa che la incontrerò per offrirle anche solo un caffè", conclude poi.

Le reazioni degli utenti

"Ci sono anche poche persone come lei che ringraziano di cuore per un gesto così! Per il resto della popolazione è quasi scontato riportargli un oggetto personale smarrito!!", commenta una utente sotto al post di ringraziamento nel gruppo. "La cosa che mi sconcerta che ci emozioniamo e meravigliamo di un gesto che dovrebbe essere scontato. Bravo Filippo", riflette un'altra.