Secondo il segretario del Pd romano, Andrea Casu, le riprese del nuovo film su Aldo Moro sono sospese a causa dell'emergenza rifiuti a Roma. "Il disastro Raggi sui rifiuti ferma anche le riprese del film su Aldo Moro. Se continuiamo così a Roma non si potrà più girare: un'emergenza nell'emergenza che già colpisce ogni giorno cittadini e imprese e mette a rischio cinema ed audiovisivo, settore fondamentale per la città. Se continua così, con la ‘mondezza' ovunque, nessuno potrà più girare un film a Roma. E la Capitale perderà anche questo importante volano economico. Lo tsunami Raggi sembra non arrestarsi mai….". Queste le parole di Casu, a cui a stretto giro ha risposto la senatrice del Movimento 5 Stelle, Giulia Lupo: "A causa della campagna elettorale messa in atto dal PD regionale e da quello romano, che speculano sul tema rifiuti dopo non aver lavorato a soluzioni per anni e oggi riversano tutto il peso dei rifiuti solo sulla Capitale, le riprese del film su Aldo Moro sono state sospese. Se si continua a fare campagna elettorale sulla pelle dei cittadini senza attuare la leale istituzionale collaborazione tra Regione e Comune, si rischia non solo la salute dei cittadini, che oggi rimane la priorità assoluta, ma anche di perdere occasioni importanti per la città. Nel frattempo, non ci stanchiamo di chiederlo, ci dica il candidato sindaco del PD dove vuole fare la discarica a Roma".

Esterno Notte, la serie di Bellocchio su Aldo Moro

Esterno Notte è una serie della Rai diretta dal regista Marco Bellocchio. Nei panni del leader della Democrazia Cristiana Aldo Moro ci sarà Fabrizio Gifuni. Accanto a lui Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi e Daniela Marra. "Vedremo Moro all'inizio, poi scomparirà e poi lo rivedremo alla fine. Questa serie si concentrerà sui personaggi che si sono occupati di lui: la polizia, i politici, i terroristi e i familiari. Questo è il ‘corpo' della serie. Questo è il controcampo del campo che era ‘Buongiorno, notte'", ha spiegato Bellocchio all'Agenzia Dire.

Uno dei set a Roma

Le riprese, come detto, sono in corso in queste settimane a Roma. Vista l'emergenza rifiuti di questi giorni, non è implausibile che in alcune strade e piazze sia impossibile girare a causa dei cassonetti pieni e dei cumuli di rifiuti. Uno dei set è stato allestito per esempio in piazza Sauli, nel quartiere della Garbatella, dove sono comparse macchine d'epoca e manifesti elettorali degli anni '70.