Trevignano, l'avvocato di Gisella: "Dna femminile sulla statua? Nessuno conosce quello della Madonna" L'avvocato di Fanpage.it Solange Marchignoli risponde alle indiscrezioni sui risultati degli asami sul sangue della statua della Madonna di Gisella Cardia. "Gisella ha toccato e baciato la statua. Nessuno conosce il dna della Madonna".

A cura di Alessia Rabbai

"Si tratta solo di un chiacchiericcio, nessuna perizia risulta ancora depositata sui risultati degli esami fatti sul sangue della statuetta della Madonna di Trevignano di Gisella Cardia. Anche se quello presente fosse sangue femminile, e ancora non lo sappiamo, se fosse una traccia mista non vorrebbe dire niente". Fanpage.it ha contattato telefonicamente l'avvocata di Gisella Cardia Solange Marchignoli, in merito alle indiscrezioni emerse ieri sui risultati degli esami fatti a dicembre 2024 sulla statua.

"Dobbiamo aspettare di leggere l'elaborato peritale, perché ritengo rilevante per la difesa di conoscere che tipo di traccia sia. Se fosse una traccia singola significherebbe che il dna trovato sulla statua corrisponde ad una persona sola. Se ci fosse una traccia singola con dna di Gisella significherebbe che c'è solo il sangue di Gisella e che ci sarebbe effettivamente una sorta di raggiro.

Dai risultati mi aspetto una traccia mista, ossia che sulla statuetta c'è anche il dna di Gisella insieme a quello di una o più persone. Mi aspetto che il dna della mia assistita ci sia e ciò non sarebbe una novità, perché ha baciato e toccato la statua e dunque potrebbe essere presente dna salivare e da contatto. Un dna femminile se non fosse di Gisella potrebbe appartenere a chiunque. Nessuno può sapere nell'ipotesi di un miracolo, quale sia il dna della Madonna". E ha aggiunto: "Invito tutti alla prudenza – perché, al contrario, si ravviserebbero estremi di reato – e attendo di conoscere l’esito ufficiale della perizia, auspicando che sia favorevole alla nostra difesa".

La Procura ascolterà il perito che ha analizzato la stauetta della Madonna di Gisella Cardia

Il genetista forense Emiliano Giardina, consulente nominato dal giudice delle indagini preliminari nell'ambito dell'incidente probatorio, il 4 marzo verrà ascoltato al Tribunale di Civitavecchia e illustrerà i risultati della perizia fatta sul sangue della statuetta di Maria Giuseppa Scarpulla. La superperizia è ancora sotto segreto istruttorio. Da alcune indiscrezioni pubblicate ieri da Il Corriere della Sera il sangue sarebbe umano e apparterrebbe ad una donna.

Come sono state fatte le analisi sulla statuetta della Madonna di Trevignano

Gli esami sulla statuetta della Madonna di Gisella Cardia sono stati fatti lo scorso dicembre 2024 alla Fondazione Santa Lucia di Roma, insieme al quadro del Cristo trasudante. Giardina, professore di Genetica medica all'Università di Tor Vergata che in passato si è occupato anche del caso di Yara Gambirasio, intervistato da Fanpage.it ha spiegato i metodi utilizzati.

La statuetta è stata analizzata "con tecnologie che fanno parte di una normale procedura utilizzata nei fatti criminali in tutto il mondo. Apparecchiature, reagenti e procedure analitiche particolarmente sofisticati, che permettono di stabilire di che natura è una determinata sostanza, nel caso in cui si tratti di un fluido biologico, se sia umano oppure animale e a chi appartenga.

Nel caso in cui si tratti di fluido umano estrapoliamo dalla traccia biologica un profilo genetico, che ci serve per fare le opportune comparazioni con i soggetti richiesti. Sul sangue si possono effettuare approfondimenti successivi, come capire se appartenga a un uomo o a una donna, se il materiale provenga da una o più persone, quindi se si tratti di una traccia di natura singola o mista".