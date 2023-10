Trentanovenne trovato morto in strada: il cadavere nel cavalcavia della circonvallazione Nomentana Sarà l’autopsia a far luce sulla morte di un 39enne, il cui cadavere è stato trovato nell’intercapedine del cavalcavia della circonvallazione Nomentana. Era in avanzato stato di putrefazione.

A cura di Alessia Rabbai

Cavalcavia della circonvallazione Nomentana (Frame da Google Maps)

Un uomo di trentanove anni è stato trovato morto in strada a Roma. Il cadavere è stato rinvenuto all'interno nell'intercapedine del cavalcavia della circonvallazione Nomentana. Il ritrovamento risale alla tarda serata di ieri, lunedì 16 ottobre, ed è avvenuto nel punto che si trova all'angolo con via Livorno. Secondo le informazioni apprese si tratta di un cittadino tunisino senzatetto, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il corpo infatti era in avanzato stato di decomposizione, era già morto da diversi giorni o settimane.

Sul cadavere non ci sono segni di violenza

Il cadavere si trovava proprio all'interno di un'intercapedine del cavalcavia, probabilmente un posto in cui l'uomo abitualmente si riparava dalle intemperie e dormiva in un giaciglio di fortuna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della VII sezione, che hanno svolto i rilievi di rito, per ricostruire la dinamica dell'accaduto e il quadro in cui inserire il decesso. Da un primo esame esterno svolto sulla salma non risultano segni di violenza, che possano far pensare ad un omicidio, ad un gesto volontario o a un investimento.

Ipotesi malore, sulla salma l'autopsia

Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria, che valuterà se effettuare l'autopsia. I risultati degli esami autoptici chiariranno le cause del decesso e aiuteranno gli investigatori a ricostruire il quadro completo della vicenda. Al momento tutte le piste sono aperte, tuttavia l'ipotesi per cui si protende è che l'uomo sia stato colto da un malore improvviso.