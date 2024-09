video suggerito

Treno investe un uomo a Maccarese: ritardi di 2 ore e corse cancellate sulla line Roma-Pisa Treni in ritardo fino a 2 ore e cancellazioni lungo la linea Roma-Pisa per un uomo investito da un treno nella stazione di Maccarese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo è morto investito da un treno lungo i binari della linea ferroviaria Roma-Pisa, nella stazione di Maccarese. L'incidente ferroviario è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 26 settembre, nel territorio della provincia di Roma. I treni hanno subito forti ritardi e cancellazioni. Non è ancora nota l'identità della vittima, della quale non sono state ancora diffuse le generalità, né è chiara la dinamica, se si sia trattato di un incidente ferroviario mentre stava attraversando i binari in attesa del treno, oppure di un suicidio. È in corso la ricostruzione dell'accaduto da parte delle forze dell'ordine.

Morto l'uomo investito a Maccarese

Secondo quanto ricostruito finora erano circa le ore 8 quando il convoglio ha travolto l'uomo. Il macchinista lo ha visto comparire davanti all'improvviso e non è riuscito a frenare in tempo per evitarlo. L'impatto è stato violento ed il decesso è sopraggiunto sul colpo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul luogo dell'incidente ferroviario nella stazione di Maccarese sono arrivati gli agenti della polizia ferroviaria, che hanno svolto gli accertamenti di competenza. È stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, per recuperare il corpo dell'uomo, mentre il personale sanitario arrivato in ambulanza non ha potuto fare nulla.

Forti ritardi e cancellazioni sulla linea ferroviaria Roma-Pisa

A seguito dell'incidente ferroviario di stamattina la circolazione lungo la linea Roma-Pisa risulta fortemente rallentata, con treni in ritardo e cancellazioni. Ciò è stato necessario per permettere ai soccorritori di lavorare in sicurezza e alla Polfer di svolgere le verifiche del caso.

Durante la mattinata fa sapere Trenitalia la circolazione ferroviaria è rimasta fortemente rallentata. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare fino a 120 minuti di ritardo, mentre i treni Regionali subiscono limitazioni di percorso e cancellazioni. Il treno ICN 37646 Reggio Calabria Centrale (22:17) – Torino Porta Nuova (15:40) è fermo dalle ore 7:55 nei pressi di Maccarese.