Tredicenne morta sulla Laurentina, i pm: "Non indossava la cintura, a processo madre e amica" È morta a 13 anni in un incidente in automobile sulla via Laurentina: i pm chiedono che vengano processate la madre e l'amica che si trovavano in auto con lei.

A cura di Beatrice Tominic

Si trovava in auto con la madre e una sua amica quando c'è stato il terribile incidente, in via Laurentina. Così è morta una ragazzina di tredici anni, lo scorso novembre. Secondo quanto ricostruito la ragazzina, al momento tragico dell'impatto, non aveva la cintura di sicurezza allacciata.

Per questa ragione i pm hanno chiesto che sia la mamma della tredicenne che l'amica che era alla guida vengano processate perché nessuna delle due ha controllato che la ragazzina, ancora minorenne, non tenesse la cintura allacciata durante il viaggio. Per questa ragione è stato richiesto il rinvio a giudizio per entrambe, con l'accusa di omicidio stradale e omessa vigilanza.

Le accuse nei confronti delle due donne

A rischiare il processo Betty Sortile, l'amica della madre della tredicenne, che si trovava al volante al momento dello schianto e la mamma della ragazzina: nessuna delle due avrebbe controllato la cintura.

La madre della vittima, interrogata dagli inquirenti, si è difesa dicendo che alla partenza la figlia aveva la cintura allacciata. Poi, però, si sarebbe addormentata: secondo gli inquirenti, però, avrebbe dovuto restare sveglia per controllare la figlia. Se abbia scelto di togliersi la cintura su sua iniziativa, infatti, è ininfluente. Le accuse più gravi pesano sulla donna al volante: avrebbe superato (anche se di poco) i limiti di velocità, provocando il ribaltamento dell'auto.

L'incidente lo scorso novembre

I fatti risalgono alla notte del 4 novembre scorso. Le due amiche hanno deciso di andare a cena fuori insieme ad Anzio. Con loro è andata anche la figlia di Gerundo. Viaggiavano sulla stessa macchina, non avevano bevuto. Una volta salite in auto, si sono messe sulla strada del ritorno, verso le una. Quando hanno raggiunto Roma, però, il tempo è già peggiorato. Si erano fatte le due, ha iniziato a piovere. E la Golf su cui viaggiavano ha raggiunto all'incrocio con via Giovanni Gutenberg. È qui che Sortile, già rimasta coinvolta in un incidente l'anno prima in cui ha perso il promesso sposo, ha perso il controllo dell'auto all'improvviso, una volta raggiunta la rotatoria. L'impatto è stato forte, ma mentre le due donne restano illese, ad avere la peggio è la tredicenne, nei sedili posteriori. Senza cintura.