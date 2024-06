video suggerito

Travolto da un’auto a Labico, Daniele Iammartino muore a 33 anni dopo tre giorni di agonia Non ce l’ha fatta Daniele Iammartino, il 33enne travolto da un’auto vicino alla stazione di Labico, mentre andava al lavoro il 4 giugno scorso. Tantissimi i messaggi di cordoglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

56 CONDIVISIONI condividi chiudi

Daniele Iammartino è morto in ospedale dopo tre giorni d'agonia. Non ce l'ha fatta il trentatreenne investito e ferito gravemente da un'auto all'incrocio tra via Guglielmo Fieramonti e via Casilina a Labico lunedì scorso 4 giugno. Le sue condizioni di salute erano troppo gravi e si è spento dopo aver combattuto tra la vita e la morte in un letto d'ospedale, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarlo. Daniele era diventato da poco papà di una bambina.

Tanti i messaggi di cordoglio, tra i quali quello dell'amministrazione comunale di Labico: "Appresa la tristissima notizia della scomparsa del nostro giovane concittadino Daniele Iammartino, il sindaco Danilo Giovannoli e l’amministrazione comunale di Labico, si stringono al dolore della famiglia".

Lutto a Labico, annullata l'ultima data della campagna elettorale

La notizia della drammatica e improvvisa scomparsa di Daniele si è diffusa rapidamente tra comunità in cui viveva. I cittadini si sono stretti intorno alla famiglia, in attesa che venga fissata la data dei funerali, per dargli l'ultimo saluto. La sua scomparsa è avvenuta durante la settimana che precede il weekend elettorale dell'8 e 9 giugno e durante la quale di chiude la campagna dei candidati sindaco.

Data la tragedia che ha colpito la città la candidata sindaca Tamara Latini della lista "Pronti per Artena" ha annunciato pubblicamente che ha annullato l'ultimo appuntamento elettorale: "Per rispetto, per vicinanza, per etica, la mia squadra ed io, abbiamo deciso di annullare i festeggiamenti per la chiusura della nostra campagna elettorale. Ci uniamo al dolore della famiglia e della contrada Macere tutta, per questo profondo momento di lutto".

L'incidente a seguito del quale è rimasto vittima Daniele Iammartino

Daniele Iammartino lunedì scorso al momento dell'incidente stava camminando in strada per andare al lavoro di fronte alla stazione ferroviaria di Labico, in provincia di Roma, quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto lo ha travolto intorno alle 6 del mattino. Alla guida c'era un trentottenne, che rischia di essere indagato per omicidio stradale. Date le sue condizioni di salute, che sono parse fin da subito gravissime, è stato necessario il trasporto in un ospedale di Roma con codice rosso. Il suo quadro clinico purtroppo si è aggravato, fino al decesso, sopraggiunto ieri sera.