Travolto da un 78enne mentre attraversa la Casilina, morto Vincenzo Iollo: era un operatore del 118

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 59 anni è morto dopo essere stato investito la scorsa sera lungo la Casilina nel territorio di Arce, in provincia di Frosinone. La vittima si chiamava Francesco Iollo, era un operatore dell'Ares 118 molto noto in zona, e quando è stato travolto stava tornando a casa. A investirlo, un pensionato di 78 anni residente a Frosinone che si è fermato a prestare soccorso. Per Iollo, portato immediatamente in ospedale al Santa Scolastica di Cassino, non c'è stato nulla da fare: le lesioni riportate erano troppo gravi, ed è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso.

L'uomo che lo ha investito è stato sottoposto, come da prassi in questi casi, ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale, mentre la Volvo guidata dal 78enne è stata sequestrata in attesa di ulteriori accertamenti.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Arce, che hanno avviato le indagini per analizzare la dinamica del sinistro costato la vita a Vincenzo Iollo. Secondo una prima ricostruzione, il 59enne stava attraversando la strada per tornare a casa quando la Volvo lo ha centrato in pieno, scaraventandolo violentemente sull'asfalto. Le sue condizioni sono apparse disperate sin da subito, ma i soccorritori del 118 hanno fatto di tutto per salvargli la vita, purtroppo senza successo. Il pensionato alla guida dell'auto, invece, è apparso sotto shock ma non ha riportato lesioni.

Come abbia fatto il 78enne a non vedere Iollo, è oggetto di accertamento da parte dei militari. Non è escluso che il buio e una distrazione fatale da parte dell'anziano, possano essere alla base della tragedia.