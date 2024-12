video suggerito

Travolse la figlia di uno dei più noti medici in Romania: automobilista condannato a 5 mesi Il giudice ha assolto dall’omicidio stradale un automobilista che ha travolto la 22enne Diana Zaharie sulla supestrada Cassino-Atina. Lo ha condannato a 5 mesi di reclusione per omissione di soccorso, con sospensione condizionale della pena. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diana Zaharie

Cinque mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena per omissione di soccorso è la condanna che il giudice ha stabilito per l'autista che ha travolto Diana Maria Zaharie, artista e figlia di uno dei medici più noti in Romania. L'operaio trentasettenne di Sant'Elia Fiumerapido ha investito la ventiduenne con la sua Fiat Pada per poi fuggire, senza fermarsi a prestarle soccorso.

L'incidente è avvenuto lungo la superstrada Cassino-Atina in provincia di Frosinone nella notte tra l'11 e il 12 settembre del 2022. Il giudice lo ha invece assolto dal reato di omicidio stradale. Nei confronti dell'imputato, difeso dall'avvocato Antonio Ceccani, la Procura aveva chiesto una condanna a due anni ed otto mesi di reclusione.

Diana vagava per strada in stato confusionale

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine in sede d'indagine al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa la ragazza camminava in stato confusionale lungo la superstrada. Poco prima si era allontanata dal pronto soccorso del Santa Scolastica, al quale si era rivolta per forti dolori all'addome. L'automobilista l'ha travolta all’altezza della rampa di accesso dell’ospedale di Cassino e ha continuato la marcia, premendo il piede sul pedale dell'acceleratore, senza fermarsi a prestarle soccorso.

A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento di un'ambulanza, ma ogni tentativo di salvarla si è rivelato purtroppo vano. Ad indagare sulla vicenda sono stati i carabinieri di Sant'Elia Fiumerapido, coordinati dalla Procura. I militari sono riusciti a risalire all'identità dell'automobilista e a fermarlo, grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza di zona, che hanno individuato la targa ed il veicolo.