Diana travolta e uccisa a 22 anni: il gip non convalida l’arresto e l’automobilista torna libero Il gip non ha convalidato l’arresto per omicidio stradale nei confronti del 44enne che ha travolto e ucciso la 22enne Diana Zaharie. Annullata la misura cautelare, è tornato libero.

A cura di Alessia Rabbai

L'automobilista che ha investito e ucciso la ventiduenne Diana Zaharie sulla superstrada Cassino-Atina è libero. Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Cassino Alessandra Casinelli come riporta La Repubblica non ha convalidato l'arresto, annullandolo. Il conducente della vettura nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 settembre scorsi ha travolto la giovane senza fermarsi a prestarle soccorso, si è dato alla fuga ha fatto perdere le proprie tracce. I carabinieri della locale Compagnia hanno lavorato a lungo per risalire al modello del veicolo e all'identità di chi fosse al volante, poi identificato nel quarantaquattrenne.

L'automobilista era stato arrestato e ai domiciliari

L'uomo, che ha ammesso le responsabilità a suo carico e che ha spiegato di non essersi fermato per paura, è stato rintracciato, raggiunto presso la sua abitazione e arrestato il 30 settembre scorso, dopo venti giorni, con l'accusa del reato di omicidio stradale. Messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, era in attesa dell'udienza di convalida. Il gip ha dunque annullato la misura cautelare, che lo vedeva temporaneamente ristretto ai domiciliari.

L'incidente in cui è morta Diana Zaharie

Diana Zaharie, artista originaria della Romania, al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa stava camminando in strada in stato confusionale. Era uscita per motivi non noti dall'ospedale che si trova lì vicino, dov'era ricoverata per forti dolori all'addome. L'automobilista l'ha investita poco dopo l'alba ed è scappato, mentre per Diana non c'è stato purtroppo nulla da fare. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che l'hanno notata sull'asfalto e chiesto l'intervento dei soccorritori. Sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, ma ogni tentativo di rianimarla si è purtroppo rivelato vano. Subito si è pensato ad un investimento. L'automobilista è stato ripreso dalle telecamere.