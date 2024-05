video suggerito

Bimbo travolto e ucciso da un camion a Viterbo: 3 anni e 8 mesi al conducente per omicidio stradale Tre anni e otto mesi di reclusione per omicidio stradale nei confronti del camionista 69enne che ha travolto e ucciso il piccolo Davide Ciuffreda il 3 gennaio 2018.

A cura di Rosario Federico

Davide Ciuffreda (Foto Archivio)

Un camionista sessantanovenne di Bagnoregio è stato condannato a tre anni e otto mesi di reclusione per omicidio e lesioni stradali. È la sentenza arrivata ieri, giovedì 9 maggio, per l'uomo che ha travolto e ucciso Davide Ciuffrida, un bimbo di dieci anni, morto lungo la superstrada di Viterbo la mattina del 3 gennaio del 2018.La richiesta della procura per l'autotrasportatore era di due anni e tre mesi di reclusione. La condanna del giudice prevede anche un risarcimento nei confronti dei genitori di Davide che si sono costituiti parte civile nel processo.

L'impatto è avvenuto in direzione di Orte, tra le uscite di Viterbo centro – Tuscanese e Viterbo nord, dove il camper della famiglia del piccolo si era fermato per un guasto improvviso. Il ragazzinoera di Albinea, in provincia di Reggio Emilia, ma si trovava a Viterbo per una gita in compagnia dei suoi genitori.

L'incidente in cui è morto il piccolo Davide

I fatti sono accaduti la mattina di mercoledì 3 gennaio 2018. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il bambino era di Albinea, in provincia di Reggio Emilia, ma si trovava a Viterbo per una passeggiata fuori porta insieme ai suoi genitori. La famiglia si era fermata per un guasto del camper sul lato della carreggiata della superstrada di Viterbo, nell'alto Lazio.

All'improvviso, poco prima delle ore 11, un tir li ha travolti all'altezza del chilometro 60.100 tra le uscite per Viterbo Centro – Tuscanese e Viterbo Nord, verso Orte.

L'arrivo dei soccorsi

Estratto dalle lamiere dai soccorritori, il ragazzino è morto poche ore dopo essere trasportato all'ospedale Belcolle del capoluogo della Tuscia. A nulla è servito quindi, l'intervento del personale sanitario sul luogo dell'incidente con l'eliambulanza.

Sua madre, che gli stava accanto durante l'impatto, è rimasta ferita gravemente ed è stata a lungo ricoverata in prognosi riservata nel nosocomio. Anche il camionista è stato soccorso dai sanitari mentre il padre del bambino, che nel momento in cui è avvenuto l'incidente era fuori dal camper, è rimasto illeso.