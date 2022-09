Diana, investita e uccisa mentre andava in ospedale: il pirata della strada ripreso dalle telecamere Potrebbe avere le ore contate l’uomo che lunedì mattina ha investito e ucciso Diana Zaharie, artista di 23 anni arrivata in Italia da poco per una vacanza.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Diana Zaharie la giovane di ventitré anni trovata morta sulla superstrada Cassino – Sora poco dopo l'alba. La ragazza, artista di origini rumene che da poco tempo era arrivata in Italia molto probabilmente per una vacanza, è stata investita da un pirata della strada fuggito subito dopo averla centrata con l'auto, probabilmente un mezzo di grosse dimensioni (si ipotizza una Jeep).

Diana è stata trovata ormai senza più vita sul ciglio della strada. Intorno a lei, frammenti di paraurti e fanalino, che sono stati raccolti e analizzati dai carabinieri della compagnia di Cassino che indagano sul caso. Chi l'ha investita potrebbe avere le ore contate ed essere identificato in breve tempo. Secondo quanto emerso dall'autopsia effettuata sul corpo della giovane, Diana è morta sul colpo. Chi l'ha investita, rischia un'accusa per omicidio stradale.

Diana Zaharie aveva solo ventitré anni, era un'artista ed era arrivata a Cassino da pochissimo tempo. Era un'artista, in Romania aveva frequentato la facoltà di arte e design, oltre a quella di psicologia nel 2018. Il suo ultimo impiego sembra sia stato come fioraia, sempre in Romania.

Poche ore prima di morire, Diana era andata in ospedale a Cassino, lamentando forti dolori addominali. I medici che l'hanno visitata l'hanno descritta come una giovane fragile e in stato confusionale. Poco dopo il suo arrivo è andata via da sola, senza firmare le dimissioni e lasciando lì i suoi documenti. Qualche ora dopo è stata trovata cadavere. Molto probabilmente stava tornando in ospedale, forse perché si era sentita di nuovo male. Ma al nosocomio non è mai arrivata, è stata investita a circa duecento metri dall'edificio.