Travolse e uccise il 17enne Matteo Tedeschi: automobilista condannato a 3 anni di carcere Valerian Voroneau, il 59enne che ha travolto e ucciso il 17enne Matteo Tedeschi è stato condannato in via definitiva a tre anni di carcere per omicidio colposo.

A cura di Alessia Rabbai

Matteo Tedeschi (Foto Facebook)

Tre anni di carcere per il reato di omicidio colposo è la condanna definitiva arrivata nei confronti dell'automobilista che ha ucciso Matteo Tedeschi, conosciuto con il soprannome di ‘Batman'. L'incidente risale a quattordici anni fa, ed è avvenuto all'incrocio tra via Mascagni e via Aldo Moro ad Aprilia. Era il 23 aprile del 2007 quando l'automobile guidata dal cinquantanovenne Valerian Voroneau ha travolto il diciassettenne. Questo il verdetto ultimo della Suprema Corte di Cassazione, riportato da Il Caffè in un articolo di Clamente Pistilli, che ha rigettato il ricordo presentato dal legale difensore. Il conducente viaggiava ad una velocità di quasi 94 chilometri orari, lungo una strada il cui limite di velocità era di 30. Il processo ha visto la condanna in primo grado del Tribunale di Latina confermata dalla Corte d'Appello di Roma. Nel 2015 la Cassazione l'ha annullata per un vizio di forma e Voroneau è stato nuovamente condannato. Il cinquantanovenne dovrà inoltre risarcire le parti civili.

L'incidente in cui è morto Matteo Tedeschi

L'incidente stradale in cui ha perso la vita prematuramente Matteo Tedeschi è avvenuto di sera e ha coinvolto la Volkswagen Passat guidata dal cinquantanovenne e lo scooter guidato dal ragazzo. A provocare lo scontro è stata l'alta velocità con la quale guidava Voroneau, che gli è costata la condanna. L'impatto è stato violento: per il diciassettenne non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Nonostante l'arrivo tempestivo del personale sanitario accorso in ambulanza a sirene spiegate, che ha tentato di rianimarlo, ogni intervento è stato purtroppo vano. Il decesso è sopraggiunto sul colpo. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati e sono partite le indagini a carico dell'automobilista. Indagini che lo hanno portato al processo e che hanno poi visto dopo anni confermata la sua colpevolezza.