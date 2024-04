video suggerito

Travolge un 49enne in scooter e scappa: automobilista rintracciato e indagato per omicidio stradale Scontro mortale tra auto e scooter all'incrocio tra via Monte Cervialto e via di Val Melaina. Il 51enne alla guida del motorino è deceduto poco dopo in ospedale.

A cura di Rosario Federico

Immagine di repertorio

La polizia ha individuato il conducente alla guida dell'Opel Mokka dell'incidente avvenuto a Val Melaina. Il 49enne italiano al momento è indagato per omicidio stradale e denunciato per fuga e omissione di soccorso. Lo scontro mortale è avvenuto sabato pomeriggio in via Monte Cervialto a Roma tra una moto e l'auto, che dopo l'impatto, si è allontanata senza prestare soccorso al conducente del mezzo. Il 51enne, alla guida di un Honda Sh è deceduto al Policlinico Umberto I dove era ricoverato.

Scontro mortale tra i quartieri del Tufello e del Nuovo Salario

Le pattuglie del III gruppo Nomentano dei vigili urbani di Roma sono intervenute per l'incidente stradale nel pomeriggio del 6 aprile in via Monte Cervialto, nel terzo municipio Montesacro di Roma. L'auto proveniva dal senso di marcia opposto alla moto. L'impatto tra l'Opel Mokka e l'Honda Sh è avvenuto all'incrocio con via di Valle Melania, fra la zona dei quartieri del Tufello e del Nuovo Salario. L'automobilista di 49 anni si è dato alla fuga dopo l'incidente e non ha soccorso il motociclista, rimasto a terra gravemente ferito e poi deceduto in ospedale.

Indagini in corso per risalire all'esatta dinamica dell'incidente

I caschi bianchi, una volta ottenuti alcuni frammenti di testimonianze sul luogo dell'incidente, hanno avviato le indagini e iniziato a cercare l'altro mezzo coinvolto, una Opel Mokka. La polizia ha poi identificato sia l'auto che il suo guidatore, un cittadino italiano di 49 anni, che al momento risulta indagato per omicidio stradale e denunciato per fuga e omissione di soccorso. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica dello scontro.