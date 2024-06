video suggerito

Travolge e uccide una donna mentre attraversa sulle strisce, poi scappa: caccia al pirata della strada Il tragico incidente è avvenuto questa mattina, lunedì 10 giugno 2024, nel basso litorale romano, ad Ardea. La donna è morta sul colpo.

A cura di Beatrice Tominic

I carabinieri di Ardea.

Terribile incidente questa mattina ad Ardea, nel basso litorale romano. Una donna stava attraversando la strada sulle strisce quando è stata travolta da un'automobile. Lo schianto è avvenuto verso le 5 della mattina di oggi, lunedì 10 giugno 2024, sul lungomare degli Ardeatini, all'altezza del civico 370. Per lei, non c'è stato niente da fare. È morta sul colpo.

Non appena scattato l'allarme sono arrivati i carabinieri che hanno iniziato i rilievi del caso: spetta a loro adesso identificare e rintracciare il pirata della strada che dopo lo schianto è scappato senza neanche fermarsi a prestare soccorso.

Chi era la donna investita ad Ardea

Stava probabilmente attraversando la strada, quando è stata investita. Per la donna, una ottantaquattrenne, non c'è stato niente da fare. L'impatto è stato fatale per lei.

I carabinieri di Ardea intervenuti per l'incidente di questa mattina.

Investita in pieno, è morta sul colpo. Non sono state ancora diffuse molte informazioni su di lei: per il momento sappiamo che aveva 84 anni e che era italiana. Ancora sconosciuti nome e cognome della donna.

Le indagini in corso

Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Anzio e della Tenenza di Ardea. I rilievi sono ancora in corso. Secondo quanto raccolto dalle prime informazioni, a colpirla è stato un veicolo che stava procedendo in direzione Anzio. Subito dopo aver colpito la donna, però, il mezzo si è dato alla fuga.

Le indagini continuano: caccia al pirata della strada che ha colpito e ucciso la donna. Non si esclude che presto saranno prese in considerazioni e passate al vaglio anche le immagini dei video di sorveglianza delle attività commerciali che si affacciano sulla strada, nella speranza di riuscire ad individuare il mezzo guidato dal pirata della strada. Nel frattempo restano aperte le indagini, dinamica e cause dello scontro sono ancora da individuare.