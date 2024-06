video suggerito

Trave si schianta sulla sua testa, morto un operaio: si chiamava Vincenzo De Lorenzis e aveva 57 anni Si chiama Vincenzo De Lorenzis l’operaio morto a Ceprano ieri mattina colpito i testa da una trave. Avrebbe compiuto 58 anni il prossimo agosto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vincenzo De Lorenzis a sinistra.

È stato travolto da una trave di ferro nella mattina di ieri, mercoledì 19 giugno 2024, verso le 11.30 a Ceprano, nel Frusinate. È morto così l'operaio di un'azienda che si occupa di macchine speciali, robot ed autonomazioni. Si chiamava Vincenzo De Lorenzis, viveva a Pontecorvo, ad una ventina di chilometri di distanza dal luogo dell'incidente e avrebbe compiuto 58 anni il primo agosto prossimo.

L'incidente nell'azienda per cui lavorava a Ceprano

L'incidente è avvenuto in tarda mattinata. De Lorenzis svolgeva questo mestiere da tanti anni. Ma mentre si trovava su un muletto per il trasporto del materiale, il mezzo avrebbe toccato alcune travi di acciaio appoggiate ad un muro. Una di queste è caduta e lo ha colpito in testa.

Non appena si sono accorti dell'accaduto i colleghi hanno subito fatto scattare l'allarme. Sul posto in breve tempo sono arrivati i soccorsi: gli operatori del pronto soccorso, i carabinieri di Pontecorvo e il magistrato della procura di Frosinone che hanno transennato la zona e aperto le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.

L'arrivo del 118

Non appena arrivati sul posto, con un'ambulanza e un'eliambulanza, gli operatori del pronto soccorso si sono precipitati verso il cinquantasettenne. Vani tutti i tentativi di rianimarlo. L'operaio ha riportato una lesione nella regione cranica che ne ha provocato la morte sul colpo. Per lui non c'è stato nulla da fare: gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata poi trasportata all'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Chi era Vincenzo De Lorenzis

Avrebbe compiuto 58 anni il primo agosto. A Pontecorvo, dove viveva con la moglie e i tre figli, era conosciuto da tutti. "Oggi affrontiamo un nuovo e doloroso lutto che ha colpito una famiglia di Pontecorvo. A nome personale e dell’intera amministrazione comunale mi associo e rivolgo un grande abbraccio alla famiglia di Vincenzo de Lorenzis, Questa è solo l’ennesima vittima del lavoro che ci troviamo a piangere occorre fermare questa strage di persone innocenti, padri, mariti, fratelli che escono per portare a casa il pane alle proprie famiglie e non vi fanno più rientro", ha dichiarato in una nota il sindaco Anselmo Rotondo.