Trastevere senza internet: i topi rosicchiano i fili della fibra I tecnici hanno lavorato per ripristinare la linea internet di parte del quartiere Trastevere, rimasta senza segnale. A provocare il guasto sarebbero stati i topi, che avrebbero rosicchiato i cavi della fibra. Tra le priorità del sindaco Roberto Gualtieri ci sono i rifiuti e la pulizia della città.

A cura di Alessia Rabbai

Parte di Trastevere è rimasta senza segnale internet, impossibilitata a navigare a causa di un problema all'impianto. Una situazione che andava avanti da alcuni mesi, fino a quando i tecnici non sono risaliti al problema. Pare infatti che i fili della fibra che portano la linea all'interno dei palazzi siano stati rosicchiati dai topi. Un morso qua e uno di là e alcune zone del quartiere sarebbero rimaste tagliate fuori dalla navigazione online, oppure con segnale a singhiozzo a causa dei cavi danneggiati. I tecnici hanno lavorato per aggiustare il guasto e ripristinare internet ai cittadini che ne erano rimasti sprovvisti. "Il segnale volta per volta rischia di diventare sempre più debole" spiega un tecnico a Il Corriere della Sera. Altre città che a parte Roma hanno a che fare con questioni legate alla presenza di topi sono Parigi e New York.

Il piano di pulizia di Roma del sindaco Gualtieri

Così anche al nuovo sindaco Roberto Gualtieri si pongono difronte i temi legati alla convivenza con la fauna in città, come ad esempio la gestione dei rifiuti e la pulizia di strade e piazze. Il primo cittadino ha messo rifiuti e decoro urbano al centro della sua campagna elettorale, un piano che Gualtieri ha illustrato martedì scorso in conferenza stampa. Un progetto che prevede l'impiego di mille operatori già inseriti nel piano Ama e che costerà 40 milioni di euro da spendere entro l'anno. Nel dettaglio, prevede spazzamento delle strade, rimozione delle discariche abusive, igienizzazione dei cassonetti, cura del verde verticale ed orizzontale, manutenzione delle calditoie e dei tombini.