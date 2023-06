Tragedia sfiorata a Roma, lascia figlia di 3 anni chiusa in camera d’hotel per andare al ristorante La donna, originaria delle Filippine, dovrà rispondere dell’accusa di abbandono di minore, con l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti della figlia.

A cura di Enrico Tata

Foto di repertorio

Un'imprudenza che sarebbe potuta finire in tragedia. L'episodio, riporta il Messaggero, è accaduto il 21 gennaio 2017, ma soltanto adesso è iniziato il procedimento giudiziario. Una mamma, questi i fatti, è andata al ristorante e ha lasciato la figlia di 3 anni chiusa a chiave nella stanza di un bed&breafast in zona Prati a Roma. La donna, originaria delle Filippine, dovrà rispondere dell'accusa di abbandono di minore, con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti della figlia.

La piccola, hanno ricostruito i pm, "sarebbe stata lasciata sola e senza un’adeguata e pronta custodia". La bimba, spaventata, si è arrampicata sul davanzale interno della finestra, piangendo a dirotto e cercando di farsi vedere in tutti i modi dall'interno. Un passante ha avvertito la polizia prima che potesse sporgersi in maniera estremamente pericolosa e sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Trevi Campo Marzio. La mamma, nel frattempo, stava cenando al ristorante come se nulla fosse.

Non una dimenticanza, in questo caso, ma una imprudenza che poteva finire in tragedia. Un caso simile, conclusosi però in tutt'altro modo, a quello avvenuto lo scorso 28 maggio all'interno di un circolo sportivo romano. Un bimbo di 3 anni è morto annegato in piscina a causa della prolungata distrazione della madre, che lo ha lasciato vagare per ore tra i campi e le attrezzature sportive. Una dimenticanza gravissima da parte del papà è costata la vita a una bimba di quasi un anno, abbandonata in macchina per oltre sei ore sotto al sole in un parcheggio a Roma. L'uomo dovrà rispondere della pesante accusa di omicidio colposo. Stando a quanto ricostruito dai pm, il seggiolino non era dotato del dispositivo anti-abbandono (obbligatorio).