Tragedia ad Ostia, va a fare il bagno e annega: morta una donna di 77 anni È annegata dopo un malore in acqua ad Ostia: la donna, una settantasettenne, non si è ripresa neanche con il massaggio cardiaco ed è morta.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 settembre 2o23, poco prima delle 16 ad Ostia: una donna di 77 anni si è allontanata in acqua per fare il bagno al mare, ma ha improvvisamente iniziato ad annaspare. Un bagnante che si è accorto di quanto stava accadendo l'ha riportata a riva, allertando i soccorsi. La settantasettenne è stata immediatamente presa in cura dai soccorritori che hanno provato a rianimarla: nulla da fare per lei, gli operatori del personale sanitario del 118, subito intervenuti, non hanno potuto fare altro che decretarne il decesso.

Va a fare un bagno e muore: perché è morta la 77enne

Si stava facendo il bagno in mare ad Ostia, quando ha iniziato ad annaspare. Probabilmente ha avuto un malore e ha perso conoscenza. Quando è stata raggiunta dall'altro bagnante, che l'ha trasportata verso la riva, la donna era ancora in stato di incoscienza. Nonostante i tentativi di rianimazione e i frequenti massaggi cardiaci, per la donna non c'è stato niente da fare.

Secondo le prime informazioni, la settantasettenne si trovava nella zona delle spiagge libere del litorale romano sul lungomare Duca degli Abruzzi: si trovava nel tratto di spiaggia per cani, come riportato da il Corriere della Sera. La donna viveva ad Ostia, a pochi passi da dove ha perso la vita.

L'arrivo dei soccorsi e delle autorità

Sul posto, oltre agli operatori del personale di pronto soccorso sanitario del 118, anche i carabinieri della compagnia di Ostia. Una volta arrivati sul posto hanno immediatamente iniziato ad ascoltare i presenti per ricostruire l'accaduto ed identificato la donna, la cui salma, una volta riconosciuta dai parenti, è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.