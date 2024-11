video suggerito

Traffico e lunghe code su via Colombo e via Ostiense: lunedì mattina da incubo per i pendolari Lunedì mattina nero per gli automobilisti della via del Mare e via Colombo per traffico e lunghe code. I disagi per i lavori stradali si sono registrati già dall’alba. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Traffico in tilt e lunghe code lungo via Ostiense e via Cristoforo Colombo. Una mattinata di passione per i pendolari di Roma Sud e provincia, quella di oggi, lunedì 4 novembre. Un lunedì mattina di ritorno al lavoro per molti, dopo il weekend di Ognissanti. A provocare disagi e forti rallentamenti sono i lavori stradali. Gli automobilisti hanno segnalato la presenza dei incolonnamenti già da stamattina presto sui social network, con post e foto pubblicati nel gruppo Facebook ‘Noi pendolari della via del Mare e dell'Ostiense' e ‘C'è vita sulla Colombo'.

Caos stamattina lungo via del Mare

Già ieri sera una cittadina anticipando i disagi che ci sarebbero stati ha scritto un post ironico: "Gente, pronti per domani? Mancano poche ore…Mettiamoci d'accordo..In quanti anticipiamo l'uscita? E di quanto? Come ci vogliamo organizzare?". Alle 6 di oggi Annalisa scrive: "Via del Mare chiusa per chi viene da Acilia, tutti sull'Ostiense e già c'è una bella fila". Sempre intorno alle ore 6 un altro utente scrive: "Via del Mare si prende al solito punto, si esce altezza Q8 Vitinia, senso unico su Ostiense, si bypassano i lavori e si rientra sulla via del Mare, quindi Dragona-fine via del Mare altezza Ristorante Convento 25 minuti…pensavo peggio". Roberta ha preferito non rischiare: "Noi oggi in famiglia abbiamo optato tutti per il trenino. Ed è andata bene. Se solo si decidessero a potenziare i mezzi pubblici!".

Traffico e code anche su via Colombo

Situazione non molto diversa su via Colombo. Alessandro scrive: "Sono le 6.35 del mattino e ancora devo arrivare ad imboccare la Colombo, già c è un traffico pazzesco. Non si può vivere così". E Matteo: "Sono partito alle 6.40 finalmente sono sul posto di lavoro solo 40 minuti per fare 10 chilometri (dei quali 25 solo per uscire da Acilia) pensavo peggio, ma già stamattina il delirio, stop e semafori inesistenti gente contromano impazzita…sembrava scappassero da un uragano!". Gli automobilisti attendono il termine dei lavori con la speranza che la situazione migliori e che il traffico mattutino venga decongestionato.