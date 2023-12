Tradisce l’ex e lo denuncia per maltrattamenti: assolto, riceverà 100 euro al mese di mantenimento Dovrà mantenere l’ex marito versandogli ogni mese 100 euro. Una donna è stata scoperta tradire il coniuge da chat in cui inviava foto nude a uomini con i quali si incontrava.

Dovrà versare un mantenimento di 100 euro al mese all'ex marito. Come riporta Il Messaggero i giudici del Tribunale di Frosinone hanno dato ragione all'uomo. Lo avrebbe tradito, intrattendendo relazioni extraconiugali anche con più uomini contemporaneamente e lo ha denunciato per presunti maltrattamenti, dai quali è stato assolto. Una battaglia legale quella intrapresa dall'uomo, che andrà avanti anche per quanto riguarda la casa nella quale la coppia viveva, che pare sia intestata a lei.

Il marito ha scoperto chat con uomini a cui inviava foto nuda

Come riporta Il Messaggero il tribunale ha ricostruito quanto intercorso tra i due coniugi. Una vicenda che è nata da agosto del 2017 ed è andata avanti nel tempo. Tutto è cominciato quando lui ha letto le conversazioni nelle chat social di sua moglie, messaggi che si scambiava con degli uomini e che contenevano sia testo che foto in cui lei era nuda. Dalle conversazioni emergeva che si sarebbero incontrati.

La donna infatti spesso usciva di casa in segreto o senza dire dove andasse e il marito alla fine ha scoperto il tradimento. Lei allora è tornata a vivere da sua madre e lo ha denunciato per maltrattamenti. Un processo che ha avuto come esito l'assoluazione, perché per il giudice "il fatto non sussuiste".

La donna dovrà versare 100 euro al mese di mantenimento all'ex

In aula poi la donna ha confermato di aver tradito il marito, spiegando però a sua "discolpa" di aver scambiato messaggi solo con "amici". Il giudice dunque ha ascoltato entrambe le versioni dei due ex coniugi in merito alla vicenda e ha stabilito che la donna dovrà versare un mantenimento di 100 euro al mese all'ex.