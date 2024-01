Torturano e ustionano tre giovanissimi in un casale: arrestato 21enne, caccia al complice Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Formia con l’accusa di aver seviziato e ustionato tre giovanissimi per rubargli il denaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Li hanno picchiati, massacrandoli di botte per avere il loro denaro. Ma quando hanno visto che si rifiutavano di darglielo hanno alzato il tiro, bloccandogli le mani e ustionandole con la lama di un coltello incandescente. È accaduto a Minturno, comune in provincia di Latina: vittime tre giovani, aggrediti da due connazionali con i quali condividevano un casale. Da tempo gli aggressori volevano il loro denaro: qualche giorno fa, hanno deciso di passare all'azione. Uno dei responsabili, un ragazzo di 21 anni, è stato arrestato dalla polizia di Formia, che indaga sul caso. L'altro è riuscito a rendersi irreperibile ed è ancora ricercato.

Tutto è cominciato quando tre ragazzi giovanissimi sono andati al pronto soccorso di Formia il 3 gennaio con delle ferite da taglio sul corpo e delle gravi ustioni sulle mani. Data la natura delle ferite, i medici hanno chiamato la polizia. Una delle vittime ha raccontato la tremenda aggressione, avvenuta nel casale di Minturno: i due responsabili, giovanissimi anche loro, li hanno presi a calci e pugni chiedendo tutti i loro risparmi. Quando i tre si sono rifiutati gli hanno bloccato le mani su un tavolo: uno li teneva fermi, l'altro li ustionava con la lama incandescente di un coltello.

Tutti e tre sono stati derubati. A causa della gravità delle ferite, che si stavano infettando, sono andati all'ospedale di Formia, dove sono stati presi in carico dai medici. In base alle loro testimonianze, i poliziotti sono riusciti a identificare gli aggressori. Uno è stato arrestato con l'accusa di estorsione e lesioni aggravate. L'altro, come detto, è riuscito a sfuggire alla cattura ed è attualmente ancora ricercato.