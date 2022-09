Torre Angela, colpi di pistola in strada: ipotesi regolamento di conti per droga Colpi di pistola per strada a Torre Angela, esploso quasi un intero caricatore: il bersaglio è un uomo di 38 anni detto “il portoghese”. I motivi da ricercare nel traffico di droga.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto nella serata di giovedì scorso, 8 settembre, nella periferia est della capitale, a Torre Angela: una serie di colpi di arma da fuoco hanno rotto il silenzio in via Atlante, più tranquilla rispetto alla parallela più trafficata, via di Torrenova. Qualcuno ha scagliato la raffica di spari contro un uomo di 38 anni, con precedenti penali nel traffico e nello spaccio di stupefacenti, chiamato "il portoghese", per le sue origini. Come riporta il Messaggero, potrebbe trattarsi di un regolamento di conti, forse per qualche debito.

L'uomo potrebbe essere stato attirato sul luogo con la scusa di un incontro tranquillo. Quello che è certo, però, è che chi lo ha incontrato, ha rivolto la pistola verso di lui con l'intenzione di ucciderlo: come dimostrano i bossoli rinvenuti per terra, è stato scaricato quasi un intero caricatore. Il 38enne, però, si è salvato, è rimasto ferito soltanto ad una mano dopo l'esplosione dei vetri dell'automobile a bordo della quale è fuggito, andati in frantumi per i proiettili.

L'arrivo delle forze dell'ordine

Ad allertare i soccorsi sono i residenti della zona che, sentito il rumore dei proiettili, si sono chiusi in casa. Non appena chiamati, sul posto arrivano volanti della polizia e gli agenti della Squadra Mobile che si messi immediatamente al lavoro per ricostruire quanto accaduto: hanno trovato i numerosi colpi esplosi e sono riusciti ad identificare la vittima.

Rintracciata la vittima, è lo stesso 38enne a raccontare agli agenti dell'appuntamento fissa da alcuni giorni, a seguito di una discussione con un uomo, senza mai dichiarare esplicitamente l'identità delle persone incontrate né i motivi degli incontri. Secondo quanto dichiarato, non appena arrivato in via Atlante, il suo interlocutore avrebbe preso la pistola, senza neanche parlare, come se avesse già le idee chiare su come comportarsi.

Le indagini

Dopo le prime indagini la Squadra Mobili è riuscita a risalire all'aggressore: si tratta di un ragazzo di 27 anni, indiziato di tentato omicidio. Considerati i precedenti dei due, sia dell'aggressore che della vittima, è probabile che il regolamento di conti sia avvenuto per questioni legate alla droga.