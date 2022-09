Torna la festa della Befana a piazza Navona: quali stand e bancarelle sono previste dal bando A Piazza Navona, Roma, torna la festa della Befana: ecco quali stand sono previsti per l’edizione 2023.

A cura di Enrico Tata

Torna la festa della Befana a piazza Navona. Il Campidoglio ha pubblicato nei giorni scorsi un bando per la concessione quadriennale di stand e bancarelle. In totale, si legge nell'avviso pubblicato sul sito di Roma Capitale, ci saranno sei stand per la "vendita di articoli da regalo" e nello specifico due per quadri stampe e cronici, due per prodotti in pelle ad esclusione di scarpe, valigie e abbigliamento, uno per articoli da regalo in legno, vetro e ceramica di manifattura artigianale e uno per ricami, pizzi, tovaglie, e decorazioni in tessuto in generale.

Sono previste inoltre quattro bancarelle di ‘prodotti alimentari regionali' ad esclusione di dolciumi e superalcolici e sette posteggi per ‘attività artigianali'. Di questi, cinque saranno dedicati agli alberi e agli addobbi di Natale e ai presepi artigianali e due per i giocattoli artigianali. Infine ci saranno altri cinque stand dedicati alle ‘attività di commercio': due per i giocattoli (ad esclusione di botti e fuochi d'artificio) e tre per la vendita di libri e prodotti editoriali in generale.

Nel bando si parla anche di una giostra, di un presepe grande sei metri per sei, di sei postazioni per attività dedicate ai bambini, di un'area spettacoli, di un teatro dei burattini e di due postazioni per le fotografie con la Befana e con Babbo Natale.

"Vogliamo restituire attrattiva alla Festa della Befana, sia agli espositori sia ai romani e ai turisti. Il bando risale al 2017 e non abbiamo potuto modificarlo molto, questa è una riapertura per consentire l’ampliamento della piazza. Mi sarei auspicata la possibilità di farne uno nuovo, ma quello del 2017 è stato redatto in modo corretto e quindi tutto resta uguale rispetto a quell’assegnazione, almeno sino al 2026. Quello a cui abbiamo lavorato è stato anche un ampliamento delle categorie merceologiche, in modo da stimolare la partecipazione al bando. Avendo io anche la delega alle Pari Opportunità ho anche chiesto agli uffici di lavorare per assegnare punteggio in più all’imprenditoria femminile, ai giovani under 35 e a chi offre prodotti Pat, e cioè prodotti tradizionali della Festa e della Regione”, ha dichiarato l'assessora al Commercio, Monica Lucarelli.