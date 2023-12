Torna a casa e trova i ladri: la legano, incappucciano e le portano via soldi I poliziotti cercano di risalire ai rapinatori che hanno fatto un colpo in un’abitazione portando via soldi e gioielli. Hanno sequestrato la proprietaria di casa legandola e incappucciandola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Una donna è stata legata e rapinata da ladri, che le sono entrati in casa a Rieti. L'episodio di violenza è accaduto nei giorni scorsi in via dei Flavi nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 19 dicembre. Vittima una residente, che è riuscita a liberarsi e a chiamare aiuto, per poi denunciare tutto alle forze dell'ordine.

La vittima legata e incappucciata

Secondo le informazioni apprese la donna era uscita di casa per sbrigare alcune commissioni, al suo rientro si è accorta che qualcosa non andava. All'interno dell'abitazione ha trovato delle persone, che hanno approfittato della sua assenza per mettere a segno un colpo. Vedendola i malviventi le hanno impedito di scappare e chiedere aiuto. L'hanno afferrata e legata mettendole un cappuccio in testa, per poi rapinarla e darsi alla fuga, portando via una bottino ancora da quantificare con precisione di soldi e gioielli.

Caccia a i rapinatori

La donna è riuscita a liberarsi e ha chiamato subito parenti e forze dell'ordine. Sull'episodio indagano glli agenti della Polizia di Stato, che hanno ascoltato il racconto della vittima e preso la denuncia. Sono partite le indagini per cercare di risalire ai rapinatori, dei quali ancora non è nota l'identità.