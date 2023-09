Tor Bella Monaca: nuovo blitz con 300 uomini alla ricerca di armi e droga Nuovamente sotto assedio il quartiere alla periferia Est di Roma. Si cercano armi e droga, ma si lavora anche al ripristino della pulizia e del decoro di spazi urbani e aree verdi.

A cura di Valerio Renzi

Nuovo blitz all'alba a Tor Bella Monaca. Ancora una volta il quartiere alla periferia Est di Roma si è svegliato con il rumore degli elicotteri e luci blu dei lampeggianti di volanti e camionette. Sono in tutto trecento gli uomini a lavoro per le strade del quartiere, dove insiste una delle più grandi piazze di spaccio d'Europa. Come annunciato dalle istituzioni locali, l'obiettivo di questo tipo di operazioni ravvicinate nel tempo è quello di aumentare la pressioni sui traffici criminali, e allo stesso tempo intervenire per migliorare la vivibilità del quartiere per tutti i cittadini con operazioni di pulizia straordinaria e manutenzione. Nel mirino inoltre anche gli appartamenti dell'Ater occupati dagli inquilini senza titolo.

La terza maxi operazione in due settimane

Sono soprattutto in cerca di armi e droga, ma partecipa anche il personale di Ama e del Servizio Giardini impegnato in operazioni straordinarie di bonifica e pulizia per contrastare la degradazione delle aree verdi e degli spazi urbani. Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale di Roma Capitale e Vigili del Fuoco sono in campo, con il coordinamento della Prefettura di Roma, per la terza volta in pochi giorni: il 15 settembre si era svolto un maxi blitz dei carabinieri, mentre una settimana prima erano stati addirittura 500 gli uomini mobilitati.

L'omicidio di Daniele Di Giacomo a Tor Bella Monaca

Solo pochi giorni fa per le strade del quartiere un drammatico episodio di sangue: l'omicidio di Daniele Di Giacomo, freddato a colpi di pistola da un uomo che ha affiancato la sua auto. Ferita anche la compagna. In questo caso il movente va ancora individuato con certezza.