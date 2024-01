Tor Bella Monaca, entra di nascosto in casa della compagna, la violenta e dà fuoco all’appartamento Un uomo di 42 anni è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della compagna, alla quale ha dato fuoco all’abitazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Ha picchiato giornalmente la compagna, abusato sessualmente di lei. Dopodiché le ha dato fuoco a casa. Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione Tor Bella Monaca con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

Quella che la vittima ha raccontato è purtroppo una delle tante storie di violenza che molte donne vivono a causa di compagni, mariti, padri ed ex fidanzati. Tutto è cominciato la scorsa notte, quando i carabinieri sono intervenuti in un appartamento in via San Giovanni La Punta per un incendio sviluppatosi nell'abitazione della donna, una 39enne che al momento non era in casa. Diverse persone lì presenti hanno però indicato ai carabinieri il responsabile, che si era allontanato: si trattava del compagno della donna, che da tempo creava un sacco di problemi e che già qualche giorno prima aveva tentato di dare fuoco all'appartamento. Il 42enne è stato bloccato a 400 metri di distanza dall'abitazione della donna, e arrestata.

Nel frattempo la vittima è stata sentita dai carabinieri. La donna ha raccontato violenze terribili: continue minacce di morte, casa devastata più volte, percosse, e tentativi di incendiarle casa. Pochi giorni prima aveva tentato di dare fuoco con un accendino al materasso della camera da letto e al divano: la donna, per spegnere l'incendio, si è ustionata la mano ed è dovuta andare in ospedale. Oltre all'ustione aveva riportato anche un trauma cranico per le botte prese dal 40enne. Ha inoltre raccontato che negli ultimi giorni entrava in casa di nascosto per violentarla. L'appartamento è stato sequestrato, l'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli.