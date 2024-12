Tony Effe a Termini per il firmacopie del disco Icon: centinaia di fan in fila al freddo Tony Effe oggi pomeriggio è alla Discoteca Laziale di Termini per incontrare i suoi fan per il firmacopie del disco “Icon”. Canterà al Palaeur dopo il “no” del Comune al concertone per i suoi brani a sostegno della violenza di genere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

I fan in fila per Tony Effe

Centinaia di fan di Tony Effe sono in fila davanti al negozio di musica ‘Discoteca Laziale' in via Giovanni Giolitti in zona Termini a Roma. Il rapper trentatreenne verso le ore 15.30 di oggi, domenica 22 dicembre, ha incontrato i suoi fan per un firmacopie del suo disco "Icon" uscito lo scorso marzo.

Tony Effe si esibirà la notte di San Silvestro al Palaeur, un cambio di location e di programma, dopo il "no" del Comune di Roma alla sua partecipazione al concertone. L'evento è dedicato ai fan, mentre almeno per ora il rapper non ha rilasciato alcuna dichiarazione ai giornalisti in merito agli altri ospiti della serata che si esibiranno insieme a lui.

Fan in fila a Termini per Tony Effe

Una fan di Tony Effe con il calzino del suo cantante del cuore

Sono molti i fan di Tony Effe che oggi pomeriggio si sono messi in fila per incontrare il loro beniamino. "Siamo aspettando dalle 6 di stamattina – spiega un ragazzo – Siamo qua per sostenerlo, perché siamo cresciuti con la sua musica, è sempre stato il capo della trap a Roma. A noi piace non tanto per i testi, ma più che altro per il ritmo e l'energia che mette nelle sue canzoni. I suoi brani che sono stati criticati sono allusivi, non rappresentano la realtà e comunque li ascolta tutta Italia".

Tra i primi che entreranno nel locale c'è Aurora, emozionata mostra a Fanpage.it un calzino del suo cantante del cuore. "L'ho preso al volo quando l'ha lanciato ad un suo concerto. Oggi l'ho portato con me, perché voglio farmelo autografare". Tony Effe a margine della presentazione del Concerto di Capodanno si intratterà con i suoi fan, per scattare selfie e per gli autografi.

Tony Effe dal Circo Massimo al Palaeur

Tony Effe è passato ad esibirsi la notte di Capodanno dal Circo Massimo al Palaeur. Il cambiamento di location è stato necessario dopo la richiesta arrivata al rapper da parte del Comune di Roma a non cantare al Concertone. Il motivo sono i brani ritenuti "offensivi" dall'amministrazione comunale, inneggianti alla violenza di genere. Tony Effe però non ha voluto per questo rinunciare ad esibirsi nella Capitale e ha trovato un piano "B": canterà sul palco del Palaeur.

Non sarà da solo, ma insieme a lui si esibiranno altri artisti, i nomi potrebbero arrivare in queste ore. Che si tratti di Mara Sattei e Mahmood? Entrambi infatti dopo la notizia che Tony Effe non avrebbe partecipato al Concertone, si sono ritirati anche loro, contrari all'esclusione del collega perché "la musica non si censura". Oppure Gaia, con cui Tony Effe ha scritto la canzone tormentone dell'estate passata "Sesso e Samba".