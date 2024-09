video suggerito

Terribile incidente sulla Pontina fra due tir: conducente ferito gravemente e strada chiusa verso Roma Paura oggi lungo la via Pontina, a sud della capitale, per lo schianto fra due tir al chilometro 32, all’altezza di Pomezia: due feriti gravi e strada chiusa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'incidente fra i due tir lungo la via Pontina.

Un terribile incidente si è verificato nella giornata di oggi, martedì 24 settembre 2024, verso le ore 13 lungo la via Pontina, all'altezza di di Pomezia. A schiantarsi sono stati due mezzi pesante all'altezza del chilometro 32 in direzione Roma. L'impatto fra i due tir è stato violentissimo. Come mostrano le foto, in seguito allo scontro i due camion hanno riportato gravi danneggiamenti. In gravi condizioni anche uno dei due conducenti, trasportato in ospedale in codice rosso.

Scontro fra i tir, l'arrivo dei soccorsi

Non appena scattato l'allarme, verso le ore 13 di oggi, martedì 24 settembre 2024, la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato una squadra di vigili del fuoco per l'incidente lungo la via Pontina, in direzione Roma. I pompieri inviati sul posto, la squadra 22/A, si sono precipitati al chilometro 32 della strada e hanno trovato i due tir ancora in mezzo alla carreggiata.

Entrambi i camion sono apparsi fin da subito gravemente danneggiati. Uno, in particolare, appare totalmente distrutto sulla parte anteriore, come mostra l'immagine in apertura nella foto a destra. Dalla ruota, alla cabina del guidatore fino ai vetri: tutto frantumato. L'altro autoarticolato, invece, ha riportato danni soprattutto nella parte dietro alla cabina, che sembra essere fortunatamente vuota al suo interno.

Come sta il conducente rimasto ferito gravemente

Non appena giunti sul posto, i vigili hanno raggiunto la cabina del conducente. Uno dei due autisti è stato immediatamente soccorso, estratto dalla cabina di guida dell'autoarticolato e affidato alle cure degli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza al vicino ospedale di Trigoria. Una volta accolto nella struttura sanitaria, gli è stato assegnato un codice rosso.

Incidente lungo via Pontina, strada chiusa in direzione Roma

In seguito allo schianto fra i due grandi autoarticolati, per garantire l'arrivo dei soccorsi, i rilievi di routine per l'incidente da parte degli agenti della polizia stradale e la rimozione dei due autoarticolati, è stato necessario chiudere la corsia della Pontina in direzione Roma.